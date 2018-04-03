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На Волині двоє п'яних військових поранили ножем поліцейського: подробиці

На Волині двоє п'яних військових поранили ножем поліцейського: подробиці
У Нововолинську на бульварі Шевченка трапився конфлікт за участю двох п’яних військовослужбовців та жінки і двох чоловіків.

Поліцейський, який проходив повз, зупинив хуліганські дії молодиків, та один із них поранив правоохоронця, - пише Буг.

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29-річний та 22-річний місцеві жителі в нетверезому стані, грубо порушуючи громадський порядок, безпричинно спричинили тілесні ушкодження трьом мешканцям Нововолинська (жінці 56-ти років та двом 35-річним чоловікам). Правопорушники також умисно заподіяли тілесні ушкодження 46-річному поліцейському, котрий під час несення служби оперативно зреагував на їхню протиправну діяльність. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження, – йдеться на сайті поліції.

Т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук повідомив, що працівник поліції йшов і побачив, що відбувається бійка. Його не побили, а в ході опору правоохоронцю завдали тілесне ушкодження ножем.

“Підійшов та зробив зауваження чоловікам, щоб припинили хуліганські дії, викликав наряд. Злочинці почали втікати, та офіцер “скрутив” спочатку одного, а потім й іншого молодика, який тим часом дістав ніж і поранив правоохоронця в руку”, – розповів Галащук.

Галащук говорить, що бійку влаштували “через собак”, бо щось не поділили. П’яні військовослужбовці були з собакою і тим часом песика вигулювала жінка, з якою вони вступили в конфлікт. За жінку заступився її син та ще один чоловік, яких і побили хулігани.

Поліцейський оперативно зреагував на протиправні дії чоловіків, які були в алкогольному сп’янінні та влаштували конфлікт на побутовому рівні. Правоохоронець, припиняючи вчинення злочину військовослубжбовцями, отримав тілесні ушкодження, – уточнює керівник поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про вчинені злочини: за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) та ч.2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).

Один із чоловіків вже притягувався до кримінальної відповідальності, проти іншого є порушена кримінальна справа за зберігання вибухівки.

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Теги: кримінал, поліція, Волинь
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