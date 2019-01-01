На Харківщині викрили «реабілітаційний центр», де катували людей
Сьогодні, 17:15
У Харківській області викрили угруповання, що викрадало людей і насильно утримувало в приватному будинку, де піддавало тортурам під виглядом лікування.
На думку затриманого організатора викрадень, це був "реабілітаційний центр", - повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру області.
Підозрювані відбирали у викрадених людей особисті речі, гроші й телефони, а потім поправляли до свого "реабілітаційного центру" у винайманому будинку. Потерпілих утримували погрозами та силою.
Всього було викрадено 25 осіб, серед них – двоє неповнолітніх дівчат 15-ти і 17-ти років та 17-річний хлопець.
Викрадені не могли самостійно вийти з будівлі та мали виконувати певні правила, а в разі непокори чи спробі втечі їх катували: били, тримали у холодній воді чи в неопалюваному приміщенні тощо.
Наразі затримано одного з організаторів "центру", йому загрожує до 10 років в’язниці. Інші причетні до викрадень і катувань встановлюються слідством.
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На думку затриманого організатора викрадень, це був "реабілітаційний центр", - повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру області.
Підозрювані відбирали у викрадених людей особисті речі, гроші й телефони, а потім поправляли до свого "реабілітаційного центру" у винайманому будинку. Потерпілих утримували погрозами та силою.
Всього було викрадено 25 осіб, серед них – двоє неповнолітніх дівчат 15-ти і 17-ти років та 17-річний хлопець.
Викрадені не могли самостійно вийти з будівлі та мали виконувати певні правила, а в разі непокори чи спробі втечі їх катували: били, тримали у холодній воді чи в неопалюваному приміщенні тощо.
Наразі затримано одного з організаторів "центру", йому загрожує до 10 років в’язниці. Інші причетні до викрадень і катувань встановлюються слідством.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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