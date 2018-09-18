Розкішний хол і реєстратура «без бар’єрів»: на Волині відремонтували поліклініку. ФОТО

У Маневицькій центральній районній лікарні модернізували поліклінічне відділення.Майже 1,5 млн грн спрямували на модернізацію першого поверху холу та реєстратури Маневицької поліклініки, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Відповідні кошти виділили в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає у зоні спостереження Рівненської АЕС, куди входить і частина території Маневиччини."Зокрема, ще в грудні 2018 року відбулася модернізація першого поверху холу та реєстратури Маневицької поліклініки. Нині – це розкіший хол у теплих тонах та реєстратура «без бар’єрів». Повністю знесли стіну з маленьким віконцем, через яке раніше видавали медичну картку. Тепер тут все просто: стелажі, столи і безперешкодне спілкування з привітними працівниками реєстратури, які чують тебе, а ти їх", - йдеться у повідомленні.До слова, у 2018 році на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає у зоні спостереження Рівненської АЕС для Маневицького району Уряд спрямував понад 7 мільйонів гривень державної субвенції. За рахунок цих коштів також провели капітальний ремонт школи в селах Цміни та Старий Чорторийськ, здійснили перекриття даху Маневицької музичної школи, капітальний ремонт території Маневицького районного будинку культури та інше."Слід зазначити, що медична галузь району за останні роки відчутно змінилася на краще. Для прикладу, на початку 2018 року в Маневицькій центральній районній лікарні відкрили відділення гемодіалізу. Як результат, більше 10 медпрацівників отримали роботу, а хворі мають якісну послугу не в обласному центрі, а в районі. У відділення закупили усю необхідну медичну техніку для очищення нирки, систему очистки води тощо. Загальна вартість робіт – близько 4 мільйони гривень", - повідомили в ОДА.Окрім того, за кошти державного бюджету (майже 1,3 мільйона гривень) придбали пересувний мамограф. Його пропускна спроможність в день до 60 осіб. Обстеження проходить у кабінеті, який спеціально оновили на 4 поверсі районної поліклініки, а також в амбулаторіях району відповідно до затвердженого графіку.