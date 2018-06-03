Любешівська ДЮСШ – переможець легкоатлетичних змагань
Сьогодні, 17:50
На Чемпіонату України серед юнаків в приміщенні з легкої атлетики, який проходить в Сумах, низку нагороди здобули спортсмени з Любешівського району.
На дистанції 2000 м з/п першим фінішував вихованець Любешівської ДЮСШ Борис Абрамович. Вчора (29 січня, - ред) «срібло» на дистанції 3000 м виборола Юлія Петрик, - пише газета Нове життя.
За командними підсумками трьох днів Любешівська спортшкола серед сорока сильних команд України – перша.
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На дистанції 2000 м з/п першим фінішував вихованець Любешівської ДЮСШ Борис Абрамович. Вчора (29 січня, - ред) «срібло» на дистанції 3000 м виборола Юлія Петрик, - пише газета Нове життя.
За командними підсумками трьох днів Любешівська спортшкола серед сорока сильних команд України – перша.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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