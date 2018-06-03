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Любешівська ДЮСШ – переможець легкоатлетичних змагань

Любешівська ДЮСШ – переможець легкоатлетичних змагань
На Чемпіонату України серед юнаків в приміщенні з легкої атлетики, який проходить в Сумах, низку нагороди здобули спортсмени з Любешівського району.

На дистанції 2000 м з/п першим фінішував вихованець Любешівської ДЮСШ Борис Абрамович. Вчора (29 січня, - ред) «срібло» на дистанції 3000 м виборола Юлія Петрик, - пише газета Нове життя.

За командними підсумками трьох днів Любешівська спортшкола серед сорока сильних команд України – перша.


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Теги: нагороди, Любешів, змагання
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