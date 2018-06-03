Любешівська ДЮСШ – переможець легкоатлетичних змагань





На дистанції 2000 м з/п першим фінішував вихованець Любешівської ДЮСШ Борис Абрамович. Вчора (29 січня, - ред) «срібло» на дистанції 3000 м виборола Юлія Петрик, - пише газета



За командними підсумками трьох днів Любешівська спортшкола серед сорока сильних команд України – перша.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Чемпіонату України серед юнаків в приміщенні з легкої атлетики, який проходить в Сумах, низку нагороди здобули спортсмени з Любешівського району На дистанції 2000 м з/п першим фінішував вихованець Любешівської ДЮСШ. Вчора (29 січня, - ред) «срібло» на дистанції 3000 м виборола, - пише газета Нове життя За командними підсумками трьох днів Любешівська спортшкола серед сорока сильних команд України – перша.

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