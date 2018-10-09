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Викрили волинянина, який давав хабар поліцейському

Викрили волинянина, який давав хабар поліцейському
На Волині викрили волинянина, який давав хабар у розмірі однієї тисячі гривень заступнику одного із відділів поліції.

Так, чоловік пропонував і надавав неправомірну вигоду поліцейському за вирішення питання про повернення майна вилученого під час обшуку по кримінальному провадженні, - інформує ГУНП у Волинській області.

Нині тривають слідчі дії, вирішується питання про оголошення правопорушнику підозри у скоєному злочині.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої зі спеціальною конфіскацією.


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Теги: хабар, поліція, Волинь
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