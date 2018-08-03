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У Луцьку просять замінити маршрутки на більші автобуси

У Луцьку просять замінити маршрутки на більші автобуси
У Луцьку запропонували замінити звичні маршрутки на більші автобуси.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Юрій Потоцький.

Чоловік вважає, це зменшить навантаження на дорогах, ліквідує "перегони" маршруток, дасть змогу порахувати рентабельність кожного маршруту тощо.

"Варто замінити маршрутки у місті Луцьку на більші автобуси, з встановленим графіком, що зменшить навантаження на дорогах, ліквідує "перегони" маршруток, дасть змогу порахувати рентабельність кожного маршруту, та встановить доцільність чи недоцільність підняття тарифу. Облаштувати кінцеві зупинки", - йдеться у тексті петиції.

Підтримати петицію можна ТУТ.

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Теги: маршрутки, транспорт, петиція
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