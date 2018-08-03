У Луцьку просять замінити маршрутки на більші автобуси
Сьогодні, 17:34
У Луцьку запропонували замінити звичні маршрутки на більші автобуси.
Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Юрій Потоцький.
Чоловік вважає, це зменшить навантаження на дорогах, ліквідує "перегони" маршруток, дасть змогу порахувати рентабельність кожного маршруту тощо.
"Варто замінити маршрутки у місті Луцьку на більші автобуси, з встановленим графіком, що зменшить навантаження на дорогах, ліквідує "перегони" маршруток, дасть змогу порахувати рентабельність кожного маршруту, та встановить доцільність чи недоцільність підняття тарифу. Облаштувати кінцеві зупинки", - йдеться у тексті петиції.
Підтримати петицію можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Юрій Потоцький.
Чоловік вважає, це зменшить навантаження на дорогах, ліквідує "перегони" маршруток, дасть змогу порахувати рентабельність кожного маршруту тощо.
"Варто замінити маршрутки у місті Луцьку на більші автобуси, з встановленим графіком, що зменшить навантаження на дорогах, ліквідує "перегони" маршруток, дасть змогу порахувати рентабельність кожного маршруту, та встановить доцільність чи недоцільність підняття тарифу. Облаштувати кінцеві зупинки", - йдеться у тексті петиції.
Підтримати петицію можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку просять замінити маршрутки на більші автобуси
Сьогодні, 17:34
Викрили волинянина, який давав хабар поліцейському
Сьогодні, 17:24
На Харківщині викрили «реабілітаційний центр», де катували людей
Сьогодні, 17:15
Розкішний хол і реєстратура «без бар’єрів»: на Волині відремонтували поліклініку. ФОТО
Сьогодні, 17:12
Медіа