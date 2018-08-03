У Луцьку просять замінити маршрутки на більші автобуси





Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Юрій Потоцький.



Чоловік вважає, це зменшить навантаження на дорогах, ліквідує "перегони" маршруток, дасть змогу порахувати рентабельність кожного маршруту тощо.



"Варто замінити маршрутки у місті Луцьку на більші автобуси, з встановленим графіком, що зменшить навантаження на дорогах, ліквідує "перегони" маршруток, дасть змогу порахувати рентабельність кожного маршруту, та встановить доцільність чи недоцільність підняття тарифу. Облаштувати кінцеві зупинки", - йдеться у тексті петиції.



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