вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Громади платитимуть за навчання дітей з сіл у садочках Луцька

Громади платитимуть за навчання дітей з сіл у садочках Луцька
Громади здійснюватимуть бюджетні трансферти за навчання дітей з сіл у дитсадках Луцька.

Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.

Нагадаємо, із 1 січня 2019 року відповідно до рішення виконкому з міського бюджету компенсовують частину вартості обідів у навчальних закладах лише за луцьких дітей.

Тобто, для батьків, які прописані в Луцьку або є платниками податків тут, з міського бюджету компенсовується 40 %, тобто вони платять за харчування 60 % від вартості, а решта – 100 %.

При цьому передбачається, що територіальні громади можуть укладати договір з Луцькою міською радою і платити 40% від вартості харчування дітей у ДНЗ з бюджету. Тоді батькам з сіл потрібно буде сплачувати 60 %.

Також керівництво міста провело переговори з Боратинським, Липинським, Жидичинським, Підгайцівським головами ОТГ щодо перерахунку коштів на навчання у Луцьку дітей з сіл. Поки не готова сказати чітку відповідь лише Жидичинська громада. Інші ж висловили згоду платити місту за навчання «нелуцьких» дітей.

Депутат Борис Смаль повідомив, що переговори з ОТГ тривали близько 2 місяців. Текс проекті рішення попередньо погодили і з юридичним управлінням, і з управлінням освіти, і з головами громад. Утім, із остаточним текстом договору голів громад не ознайомили.

«Ми раніше обговорили усе по пунктах і відповіли на питання, які цікавили голів громад і всі гострі моменти були погоджені», - сказав Смаль.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що з 1 січня батьки «нелуцьких» дітей повністю сплачували за харчування і скарг не було. Оплата харчування дітей до 3 років склала 525 гривень на місяць, трохи більше 600 гривень – дітей до 7 років.

Так, у Луцьку навчається понад тисяча дітей з сіл.

Депутат Павло Данильчук зауважив, що є й інша сторона медалі – діти лучан ходять у навчальні заклади ОТГ, тож громади також можуть попросити відшкодовувати вартість харчування. Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт відповів, що у такому разі розглядатимуть це питання.

У підсумку, депутати підтримали проект рішення і затвердили договір на здійснення трансфертів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освіта, діти, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
що ті депутати брешуть не хто не бере до уваги чи ти працюєш ... вимагають в садках будинкову книгу і крапка. спеціально зареєструюсь в луцьку щоб проголосувати проти цих бариг!!!
Відповісти
Вибір редактора
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині встановлять відеокамери, щоб стежити за перевізниками деревини
Сьогодні, 18:33
У «Промені» виступить Серій Бабкін*
Сьогодні, 18:20
Громади платитимуть за навчання дітей з сіл у садочках Луцька
Сьогодні, 18:05
У Луцьку біля залізниці не захотіли зводити шумоізоляційний паркан
Сьогодні, 18:01
Любешівська ДЮСШ – переможець легкоатлетичних змагань
Сьогодні, 17:50
Схожі новини
Як на Волині витратили гроші на «Нову українську школу» Як на Волині витратили гроші на «Нову українську школу»
13 грудень, 2018, 15:09
Рішення про платне навчання у Луцьку немісцевих дітей хочуть відтермінувати Рішення про платне навчання у Луцьку немісцевих дітей хочуть відтермінувати
26 листопад, 2018, 13:45
У Луцьку навчання дітей із приміських громад може стати платним У Луцьку навчання дітей із приміських громад може стати платним
22 листопад, 2018, 11:23
Волинська школярка отримала стипендію від Президента Волинська школярка отримала стипендію від Президента
26 липень, 2018, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що волиняни найчастіше купують у розстрочку
Сьогодні, 19:16
 0
У Польщі через землетрус обвалилася шахта. ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 січня
Сьогодні, 19:00
 0
На 16-річного підлітка впала бурулька і проламала йому череп
Сьогодні, 18:45
 0
На Волині встановлять відеокамери, щоб стежити за перевізниками деревини
Сьогодні, 18:33
 0
Медіа
відео
1/8