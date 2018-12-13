Громади платитимуть за навчання дітей з сіл у садочках Луцька





Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо, із 1 січня 2019 року відповідно до рішення виконкому з міського бюджету компенсовують частину вартості обідів у навчальних закладах лише за луцьких дітей.



Тобто, для батьків, які прописані в Луцьку або є платниками податків тут, з міського бюджету компенсовується 40 %, тобто вони платять за харчування 60 % від вартості, а решта – 100 %.



При цьому передбачається, що територіальні громади можуть укладати договір з Луцькою міською радою і платити 40% від вартості харчування дітей у ДНЗ з бюджету. Тоді батькам з сіл потрібно буде сплачувати 60 %.



Також керівництво міста провело переговори з Боратинським, Липинським, Жидичинським, Підгайцівським головами ОТГ щодо



Депутат Борис Смаль повідомив, що переговори з ОТГ тривали близько 2 місяців. Текс проекті рішення попередньо погодили і з юридичним управлінням, і з управлінням освіти, і з головами громад. Утім, із остаточним текстом договору голів громад не ознайомили.



«Ми раніше обговорили усе по пунктах і відповіли на питання, які цікавили голів громад і всі гострі моменти були погоджені», - сказав Смаль.



Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що з 1 січня батьки «нелуцьких» дітей повністю сплачували за харчування і скарг не було. Оплата харчування дітей до 3 років склала 525 гривень на місяць, трохи більше 600 гривень – дітей до 7 років.



Так, у Луцьку навчається понад тисяча дітей з сіл.



Депутат Павло Данильчук зауважив, що є й інша сторона медалі – діти лучан ходять у навчальні заклади ОТГ, тож громади також можуть попросити відшкодовувати вартість харчування. Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт відповів, що у такому разі розглядатимуть це питання.



У підсумку, депутати підтримали проект рішення і затвердили договір на здійснення трансфертів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громади здійснюватимуть бюджетні трансферти за навчання дітей з сіл у дитсадках Луцька.Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, із 1 січня 2019 року відповідно до рішення виконкому з міського бюджету компенсовують частину вартості обідів у навчальних закладах лише за луцьких дітей.Тобто, для батьків, які прописані в Луцьку або є платниками податків тут, з міського бюджету компенсовується 40 %, тобто вони платять за харчування 60 % від вартості, а решта – 100 %.При цьому передбачається, що територіальні громади можуть укладати договір з Луцькою міською радою і платити 40% від вартості харчування дітей у ДНЗ з бюджету. Тоді батькам з сіл потрібно буде сплачувати 60 %.Також керівництво міста провело переговори з Боратинським, Липинським, Жидичинським, Підгайцівським головами ОТГ щодо перерахунку коштів на навчання у Луцьку дітей з сіл . Поки не готова сказати чітку відповідь лише Жидичинська громада. Інші ж висловили згоду платити місту за навчання «нелуцьких» дітей.Депутатповідомив, що переговори з ОТГ тривали близько 2 місяців. Текс проекті рішення попередньо погодили і з юридичним управлінням, і з управлінням освіти, і з головами громад. Утім, із остаточним текстом договору голів громад не ознайомили.«Ми раніше обговорили усе по пунктах і відповіли на питання, які цікавили голів громад і всі гострі моменти були погоджені», - сказав Смаль.Начальник управління освітирозповіла, що з 1 січня батьки «нелуцьких» дітей повністю сплачували за харчування і скарг не було. Оплата харчування дітей до 3 років склала 525 гривень на місяць, трохи більше 600 гривень – дітей до 7 років.Так, у Луцьку навчається понад тисяча дітей з сіл.Депутатзауважив, що є й інша сторона медалі – діти лучан ходять у навчальні заклади ОТГ, тож громади також можуть попросити відшкодовувати вартість харчування. Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт відповів, що у такому разі розглядатимуть це питання.У підсумку, депутати підтримали проект рішення і затвердили договір на здійснення трансфертів.

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