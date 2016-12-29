Що волиняни найчастіше купують у розстрочку

Купувати у розстрочку - зручніше, ніж виплачувати повну вартість товару одразу.Перевагу такого способу розрахунку оцінили й волиняни - за рік придбали через сервіс “Оплата частинами” від ПриватБанку товарів більш ніж на 90 мільйонів гривень, - повідомили у прес-службі банку.Техніка, одяг, взуття, ювелірні прикраси - усе це коштує чимало. Сучасний ґаджет може “потягнути“ більш ніж місячний бюджет. Аби омріяні покупки не порушували фінансового комфорту, у ПриватБанку діє послуга “Оплата частинами”. Це сервіс для здійснення дороговартісних покупок у розстрочку. Його зручність полягає в тому, що ціна товару ділиться на кілька рівних частин, які щомісяця списуються з банківської картки. Щоб оформити “Оплату частинами”, необхідна лише картка “Універсальна” ПриватБанку і потрібний ліміт коштів. Товар або послугу клієнт отримує відразу, а оплата щомісяця автоматично списується рівними частинами з картки “Універсальна”.Жителі Волинської області активно користуються такою можливістю. Упродовж 2018 року вони придбали частинами товарів і послуг на 91,9 мільйона гривень.70 % цих покупок становить побутова техніка, електроніка та смартфони, 20 % становлять меблі, одяг, ювелірні прикраси. Окрім того, у розстрочку волиняни оплачують послуги фітнес-центрів і курсів іноземної мови."Оплату частинами" можна оформити у магазинах-партнерах програми. Із їх повним переліком можна ознайомитися на сайті chast.privatbank.ua. Доступну суму для оформлення розстрочки можна перевірити у Приват24, в терміналі самообслуговування та мобільному додатку “Oплата чaстинами”. Окрім того, щоб дізнатися доступний ліміт, можна відправити SMS із текстом chast на номер 10060 або залишити заявку на сайті chast.privatbank.ua", - йдеться у повідомленні.