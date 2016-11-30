У Польщі через землетрус обвалилася шахта. ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
Під завалами опинилися 32 гірники. Сімох з травмами доправили до лікарні, ще одного шахтаря досі шукають.
Землетрус силою 4,9 за шкалою Ріхтера відчувався і в сусідніх Чехії, Німеччині та Словаччині, - повідомляє ТСН.
У рятувальній операції задіяні понад десяток пошукових команд.
Шахта "Рудна", на якій сталася аварія - найбільша в Європі копальня з видобутку міді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Землетрус силою 4,9 за шкалою Ріхтера відчувався і в сусідніх Чехії, Німеччині та Словаччині, - повідомляє ТСН.
У рятувальній операції задіяні понад десяток пошукових команд.
Шахта "Рудна", на якій сталася аварія - найбільша в Європі копальня з видобутку міді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Польщі через землетрус обвалилася шахта. ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 січня
Сьогодні, 19:00
На 16-річного підлітка впала бурулька і проламала йому череп
Сьогодні, 18:45
У «Промені» виступить Серій Бабкін*
Сьогодні, 18:20
Медіа