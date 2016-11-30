У Польщі через землетрус обвалилася шахта. ВІДЕО





Землетрус силою 4,9 за шкалою Ріхтера відчувався і в сусідніх Чехії, Німеччині та Словаччині, - повідомляє



У рятувальній операції задіяні понад десяток пошукових команд.



Шахта "Рудна", на якій сталася аварія - найбільша в Європі копальня з видобутку міді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під завалами опинилися 32 гірники. Сімох з травмами доправили до лікарні, ще одного шахтаря досі шукають.Землетрус силою 4,9 за шкалою Ріхтера відчувався і в сусідніх Чехії, Німеччині та Словаччині, - повідомляє ТСН У рятувальній операції задіяні понад десяток пошукових команд.Шахта "Рудна", на якій сталася аварія - найбільша в Європі копальня з видобутку міді.

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