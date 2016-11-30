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У Польщі через землетрус обвалилася шахта. ВІДЕО

У Польщі через землетрус обвалилася шахта. ВІДЕО
Під завалами опинилися 32 гірники. Сімох з травмами доправили до лікарні, ще одного шахтаря досі шукають.

Землетрус силою 4,9 за шкалою Ріхтера відчувався і в сусідніх Чехії, Німеччині та Словаччині, - повідомляє ТСН.

У рятувальній операції задіяні понад десяток пошукових команд.

Шахта "Рудна", на якій сталася аварія - найбільша в Європі копальня з видобутку міді.


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Теги: Польща, землетрус
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