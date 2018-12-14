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У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни

У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни
У Луцьку на меморіалі вшанують пам'ять жертв Другої світової війни.

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

1 лютого о 12.00 на меморіальному комплексі «Вічна Слава» з метою вшанування полеглих у боях під час Другої світової війни відбудеться громадська панахида та покладання квітів до пам’ятного знаку «Поранений солдат».

"Запрошуємо представників підприємств, установ, організацій міста та небайдужих лучан на меморіальний комплекс «Вічна Слава» вшанувати пам’ять загиблих", - йдеться у повідомленні.


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Теги: меморіал, Луцьк, вшанування
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