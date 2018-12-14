У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни





Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.



1 лютого о 12.00 на меморіальному комплексі «Вічна Слава» з метою вшанування полеглих у боях під час Другої світової війни відбудеться громадська панахида та покладання квітів до пам’ятного знаку «Поранений солдат».



"Запрошуємо представників підприємств, установ, організацій міста та небайдужих лучан на меморіальний комплекс «Вічна Слава» вшанувати пам’ять загиблих", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на меморіалі вшанують пам'ять жертв Другої світової війни.Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.1 лютого о 12.00 на меморіальному комплексі «Вічна Слава» з метою вшанування полеглих у боях під час Другої світової війни відбудеться громадська панахида та покладання квітів до пам’ятного знаку «Поранений солдат»."Запрошуємо представників підприємств, установ, організацій міста та небайдужих лучан на меморіальний комплекс «Вічна Слава» вшанувати пам’ять загиблих", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію