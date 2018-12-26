«Влада має посприяти волевиявленню українських заробітчан», – Тарас Шкітер





На цьому закцентував увагу в ток-шоу на телеканалі «Прямий» співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, - пише



"Я сам з Волині, з Луцька і знаю, що дуже велика частина волинян зараз перебуває на заробітках в Польщі. За різними даними, в Польщі перебувають від 2-х до 4-х мільйонів українців. І на цілу Польщу є тільки чотири виборчі дільниці. Мені здається, тут влада недопрацювала", – наголосив він.



Із його слів, одна з основних функцій влади – посприяти волевиявленню всіх українців, навіть тих, хто не перебуває в Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держава повинна забезпечити голосування на виборах українцям, які перебувають за межами країни.На цьому закцентував увагу в ток-шоу на телеканалі «Прямий» співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише Конкурент "Я сам з Волині, з Луцька і знаю, що дуже велика частина волинян зараз перебуває на заробітках в Польщі. За різними даними, в Польщі перебувають від 2-х до 4-х мільйонів українців. І на цілу Польщу є тільки чотири виборчі дільниці. Мені здається, тут влада недопрацювала", – наголосив він.Із його слів, одна з основних функцій влади – посприяти волевиявленню всіх українців, навіть тих, хто не перебуває в Україні.

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