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«Влада має посприяти волевиявленню українських заробітчан», – Тарас Шкітер

«Влада має посприяти волевиявленню українських заробітчан», – Тарас Шкітер
Держава повинна забезпечити голосування на виборах українцям, які перебувають за межами країни.

На цьому закцентував увагу в ток-шоу на телеканалі «Прямий» співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, - пише Конкурент.

"Я сам з Волині, з Луцька і знаю, що дуже велика частина волинян зараз перебуває на заробітках в Польщі. За різними даними, в Польщі перебувають від 2-х до 4-х мільйонів українців. І на цілу Польщу є тільки чотири виборчі дільниці. Мені здається, тут влада недопрацювала", – наголосив він.

Із його слів, одна з основних функцій влади – посприяти волевиявленню всіх українців, навіть тих, хто не перебуває в Україні.


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Теги: Тарас Шкітер
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