У Луцьку демонтували зупинку, а нову пообіцяли встановити до кінця року. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Декілька днів тому зупинка, що знаходилась на виїзді з Луцька в напрямку села Підгайці – зникла. Місцеві жителі обурені.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Люди розповідають, що розібрали цегляну споруду всього за кілька днів.
Зараз люди змушені чекати на транспорт поряд з місцем, де була зупинка. Сховатися від вітру та снігу - нікуди.
Студентка луцького вишу Ірина Агапова каже, що ця зупинка ще й економічно вигідна, оскільки, якщо сідати на маршрутку в селі Підгайці, то платити за проїзд треба більше. Відтак, часто мешканці села приходять сюди.
Ця зупинка належить є комунальною власностю Луцька.
Директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась пояснив, що зупинка сильно постраждала внаслідок буревіїв, відтак було прийняте рішення про її демонтаж.
Водночас головний комунальник міста закликав людей не панікувати, адже на цьому місці до кінця року обіцяють встановити нове накриття. Правда, в якому місяці 2019 року це відбудеться, Юрій Крась не поточнив.
Нагадаємо, про жахливий стан зупинки у грудні повідомляв колишній директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка.
На своїй сторінці у facebook екс-чиновник також опублікував фото небезпечної споруди.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Люди розповідають, що розібрали цегляну споруду всього за кілька днів.
Зараз люди змушені чекати на транспорт поряд з місцем, де була зупинка. Сховатися від вітру та снігу - нікуди.
Студентка луцького вишу Ірина Агапова каже, що ця зупинка ще й економічно вигідна, оскільки, якщо сідати на маршрутку в селі Підгайці, то платити за проїзд треба більше. Відтак, часто мешканці села приходять сюди.
Ця зупинка належить є комунальною власностю Луцька.
Директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась пояснив, що зупинка сильно постраждала внаслідок буревіїв, відтак було прийняте рішення про її демонтаж.
Водночас головний комунальник міста закликав людей не панікувати, адже на цьому місці до кінця року обіцяють встановити нове накриття. Правда, в якому місяці 2019 року це відбудеться, Юрій Крась не поточнив.
Нагадаємо, про жахливий стан зупинки у грудні повідомляв колишній директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка.
На своїй сторінці у facebook екс-чиновник також опублікував фото небезпечної споруди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Укроп... Уїб*ни Палиці ще не таке зроблять, час не чекати виборів-шмиборів, а скидати те зелене лайно з незаконно захоплених у місті посад!
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