У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 22:09
У центрі Луцька горить закинуте приміщення, де проживають місцеві безхатьки. Ймовірно, пожежа сталась внаслідок того, що чоловіки розвели багаття у будинку.
Про це інформує власкор ВолиньUA.
Пожежа трапилась у середу, 30 січня, близько 21 години по вулиці Братковського.
На місце події прибула пожежна машина.
Зі слів очевидців, в будинку були двоє безхатьків. Один з яких відмовлявся вийти на вулицю, не дивлячись на задимлення будівлі.
Ймовірно, для того щоб зігрітися, безхатьки розвели багаття у приміщенні.
Як повідомляють мешканці вулиці Братковського, це вже не перший випадок, коли викликають пожежників до будинку 11.
Зі слів лучан, їх бентежить жити в таких умовах, поки під вікнами будинків проживають безхатьки.
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Про це інформує власкор ВолиньUA.
Пожежа трапилась у середу, 30 січня, близько 21 години по вулиці Братковського.
На місце події прибула пожежна машина.
Зі слів очевидців, в будинку були двоє безхатьків. Один з яких відмовлявся вийти на вулицю, не дивлячись на задимлення будівлі.
Ймовірно, для того щоб зігрітися, безхатьки розвели багаття у приміщенні.
Як повідомляють мешканці вулиці Братковського, це вже не перший випадок, коли викликають пожежників до будинку 11.
Зі слів лучан, їх бентежить жити в таких умовах, поки під вікнами будинків проживають безхатьки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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