У центрі Луцька – пожежа. ФОТО





Про це інформує власкор



Пожежа трапилась у середу, 30 січня, близько 21 години по вулиці Братковського.



На місце події прибула пожежна машина.



Зі слів очевидців, в будинку були двоє безхатьків. Один з яких відмовлявся вийти на вулицю, не дивлячись на задимлення будівлі.



Ймовірно, для того щоб зігрітися, безхатьки розвели багаття у приміщенні.



Як повідомляють мешканці вулиці Братковського, це вже не перший випадок, коли викликають пожежників до будинку 11.



Зі слів лучан, їх бентежить жити в таких умовах, поки під вікнами будинків проживають безхатьки.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька горить закинуте приміщення, де проживають місцеві безхатьки. Ймовірно, пожежа сталась внаслідок того, що чоловіки розвели багаття у будинку.Про це інформує власкор ВолиньUA Пожежа трапилась у середу, 30 січня, близько 21 години по вулиці Братковського.На місце події прибула пожежна машина.Зі слів очевидців, в будинку були двоє безхатьків. Один з яких відмовлявся вийти на вулицю, не дивлячись на задимлення будівлі.Ймовірно, для того щоб зігрітися, безхатьки розвели багаття у приміщенні.Як повідомляють мешканці вулиці Братковського, це вже не перший випадок, коли викликають пожежників до будинку 11.Зі слів лучан, їх бентежить жити в таких умовах, поки під вікнами будинків проживають безхатьки.

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