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У центрі Луцька – пожежа. ФОТО

У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У центрі Луцька горить закинуте приміщення, де проживають місцеві безхатьки. Ймовірно, пожежа сталась внаслідок того, що чоловіки розвели багаття у будинку.

Про це інформує власкор ВолиньUA.

Пожежа трапилась у середу, 30 січня, близько 21 години по вулиці Братковського.

На місце події прибула пожежна машина.

Зі слів очевидців, в будинку були двоє безхатьків. Один з яких відмовлявся вийти на вулицю, не дивлячись на задимлення будівлі.

Ймовірно, для того щоб зігрітися, безхатьки розвели багаття у приміщенні.

Як повідомляють мешканці вулиці Братковського, це вже не перший випадок, коли викликають пожежників до будинку 11.

Зі слів лучан, їх бентежить жити в таких умовах, поки під вікнами будинків проживають безхатьки.
У центрі Луцька – пожежа. ФОТО

У центрі Луцька – пожежа. ФОТО

У центрі Луцька – пожежа. ФОТО

У центрі Луцька – пожежа. ФОТО

У центрі Луцька – пожежа. ФОТО

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Теги: пожежа, безхатьки, багаття
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