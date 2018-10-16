На Волині водій маршрутки давив дверима пасажирів, - соцмережі





Про це розповів Віталій Мельничук 30 січня у групі



«Сьогодні був свідком того як водій даної маршрутки давив людей дверима, а потім щей хамив! Я б таких водіїв взагалі до керування транспортних засобів недопускав до роботи», – написав Віталій у дописі.



Користувачі мережі у коментарях до допису зазначають, що водій «соціального маршруту» неодноразово ігнорує пенсіонерів. Тому пасажири склали офіційну скаргу до першого заступника міського голови Михайла Гетьмана. Після чого розглядали скаргу на поведінку даного водія.



«Цього водія вже ніщо не виправить, хіба що могила. Він хамив, хамить і буде хамити адже возить пільговиків. Водія не звільнять, бо немає кому працювати на цьому маршруті. От якби ті пенсіонери написали колективну скаргу, але вони мовчать і терплять образи. Доречі, на цього водія вже була офіційна скарга, проведена бесіда з перевізником, роз’яснювальна бесіда з водієм. Та, як видно, нічого це не дало. Сумно…», – пише Лідія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі водій автобуса №19 «Вокзал – Сільмаш» давив людей дверима і хамив пасажирам.Про це розповів30 січня у групі «Я люблю Ковель» у facebook, – передає Район.Ковель «Сьогодні був свідком того як водій даної маршрутки давив людей дверима, а потім щей хамив! Я б таких водіїв взагалі до керування транспортних засобів недопускав до роботи», – написав Віталій у дописі.Користувачі мережі у коментарях до допису зазначають, що водій «соціального маршруту» неодноразово ігнорує пенсіонерів. Тому пасажири склали офіційну скаргу до першого заступника міського голови. Після чого розглядали скаргу на поведінку даного водія.«Цього водія вже ніщо не виправить, хіба що могила. Він хамив, хамить і буде хамити адже возить пільговиків. Водія не звільнять, бо немає кому працювати на цьому маршруті. От якби ті пенсіонери написали колективну скаргу, але вони мовчать і терплять образи. Доречі, на цього водія вже була офіційна скарга, проведена бесіда з перевізником, роз’яснювальна бесіда з водієм. Та, як видно, нічого це не дало. Сумно…», – пише Лідія.

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