Тиха смерть: на Волині внаслідок отруєння чадним газом померла жінка та її 1,5-річний син
30 січень, 23:32
Ввечері 30-січня у квартирі на третьому поверсі у будинку № 23 на мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську знайшли мертвими 35-річну жінку та 1,5-річного хлопчика.
Повідомляє "БУГ".
Як говорять правоохоронці, попередня причина трагедії – отруєння чадним газом. Ймовірно жінка з дитиною вдома спали.
На місце викликали поліцію, “швидку”, газову службу та рятувальників. За словами очевидців знайшла тіла мати померлої.
Обставини інциденту з’ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомляє "БУГ".
Як говорять правоохоронці, попередня причина трагедії – отруєння чадним газом. Ймовірно жінка з дитиною вдома спали.
На місце викликали поліцію, “швидку”, газову службу та рятувальників. За словами очевидців знайшла тіла мати померлої.
Обставини інциденту з’ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині батька, який заборгував понад 50 тисяч гривень аліментів, покарали громадськими роботами
Сьогодні, 00:37
31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Тиха смерть: на Волині внаслідок отруєння чадним газом померла жінка та її 1,5-річний син
30 січень, 23:32
На Волині водій маршрутки давив дверима пасажирів, - соцмережі
30 січень, 23:26
Медіа