Тиха смерть: на Волині внаслідок отруєння чадним газом померла жінка та її 1,5-річний син





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Як говорять правоохоронці, попередня причина трагедії – отруєння чадним газом. Ймовірно жінка з дитиною вдома спали.



На місце викликали поліцію, “швидку”, газову службу та рятувальників. За словами очевидців знайшла тіла мати померлої.



Обставини інциденту з’ясовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 30-січня у квартирі на третьому поверсі у будинку № 23 на мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську знайшли мертвими 35-річну жінку та 1,5-річного хлопчика.Повідомляє "БУГ" Як говорять правоохоронці, попередня причина трагедії – отруєння чадним газом. Ймовірно жінка з дитиною вдома спали.На місце викликали поліцію, “швидку”, газову службу та рятувальників. За словами очевидців знайшла тіла мати померлої.Обставини інциденту з’ясовують.

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