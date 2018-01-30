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Тиха смерть: на Волині внаслідок отруєння чадним газом померла жінка та її 1,5-річний син

Тиха смерть: на Волині внаслідок отруєння чадним газом померла жінка та її 1,5-річний син
Ввечері 30-січня у квартирі на третьому поверсі у будинку № 23 на мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську знайшли мертвими 35-річну жінку та 1,5-річного хлопчика.

Повідомляє "БУГ".

Як говорять правоохоронці, попередня причина трагедії – отруєння чадним газом. Ймовірно жінка з дитиною вдома спали.

На місце викликали поліцію, “швидку”, газову службу та рятувальників. За словами очевидців знайшла тіла мати померлої.

Обставини інциденту з’ясовують.

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Теги: отруєння, чадний газ, Нововолинськ, жінка, хлопчик
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