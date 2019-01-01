Викладачам університетів підвищили зарплатню
Сьогодні, 03:34
Кабінет міністрів України прийняв рішення підвищити зарплати науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності на 11%.
Урядом прийнято рішення про підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”, – йдеться на сайті Урядовий портал.
До переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників входять: керівник (ректор, президент), його заступники, завідувач кафедрою, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент,
викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту та інші.
Зазначили, що це дозволить поліпшити матеріальний стан науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та підвищити престижність їх роботи.
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Урядом прийнято рішення про підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”, – йдеться на сайті Урядовий портал.
До переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників входять: керівник (ректор, президент), його заступники, завідувач кафедрою, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент,
викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту та інші.
Зазначили, що це дозволить поліпшити матеріальний стан науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та підвищити престижність їх роботи.
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