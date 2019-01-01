Викладачам університетів підвищили зарплатню





Урядом прийнято рішення про підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”, – йдеться на сайті



До переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників входять: керівник (ректор, президент), його заступники, завідувач кафедрою, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент,

викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту та інші.



Зазначили, що це дозволить поліпшити матеріальний стан науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та підвищити престижність їх роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України прийняв рішення підвищити зарплати науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності на 11%.Урядом прийнято рішення про підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”, – йдеться на сайті Урядовий портал До переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників входять: керівник (ректор, президент), його заступники, завідувач кафедрою, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент,викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту та інші.Зазначили, що це дозволить поліпшити матеріальний стан науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та підвищити престижність їх роботи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію