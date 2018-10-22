На Волині батька, який заборгував понад 50 тисяч гривень аліментів, покарали громадськими роботами





Іваничівський районний суд визнав винним непрацюючого уродженця села Біличі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 164 КК України (ухилення від сплати аліментів на утримання дітей). Повідомляє



Встановлено, що обвинувачений зобов’язаний сплачувати аліменти на утримання свого неповнолітнього сина у розмірі 700 гривень щомісячно. Однак, грубо порушуючи обов’язки батька, будучи працездатною особою, починаючи з квітня 2013-го року, він злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання дитини, – йдеться у вироку суду. Внаслідок цього утворилась заборгованість – 56033,32 гривень.



Суд призначив правопорушнику покарання у вигляді 120-ти годин громадських робіт.



Таке покарання відповідатиме принципам законності, справедливості, індивідуалізації покарання та вимогам ст.ст. 50, 65 КК України, вважають у суді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Іваничівського району з квітня 2013-го по листопад 2018-го року ухилявся від сплати аліментів та надання іншої допомоги дитині, внаслідок чого заборгував понад 50 тисяч гривень.Іваничівський районний суд визнав винним непрацюючого уродженця села Біличі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 164 КК України (ухилення від сплати аліментів на утримання дітей). Повідомляє БУГ Встановлено, що обвинувачений зобов’язаний сплачувати аліменти на утримання свого неповнолітнього сина у розмірі 700 гривень щомісячно. Однак, грубо порушуючи обов’язки батька, будучи працездатною особою, починаючи з квітня 2013-го року, він злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання дитини, – йдеться у вироку суду. Внаслідок цього утворилась заборгованість – 56033,32 гривень.Суд призначив правопорушнику покарання у вигляді 120-ти годин громадських робіт.Таке покарання відповідатиме принципам законності, справедливості, індивідуалізації покарання та вимогам ст.ст. 50, 65 КК України, вважають у суді.

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