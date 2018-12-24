Прокурор зачитав обвинувальний акт у справі головного комунальника Луцька

Юрія Крася та його заступника Миколи Осіюка.



Першого обвинувачують у підробці документації, що стосується ремонтів доріг у місті, другого – у пособництві такій підробці документів, - пише Юрій Горбач на шпальтах видання



Судове засідання у справі відбулося 29 січня. Розглядати її мав колишній голова суду Михайло Квятковський, однак він подав у відставку. Тож справу перерозподілили на суддю Ярослава Артиша.



Під час засідання суд визначив порядок розгляду доказів у справі: спочатку досліджуватимуть письмові докази, потім матеріали негласних слідчих розшукових дій, заслухають свідків і допитуватимуть обвинувачених. Також на засіданні 29 січня прокурор Сергій Зубань зачитав обвинувальний акт.



Директора департаменту ЖКГ Юрія Крася та його заступника Миколу Осіюка обвинувачують у підробці документації, що стосується ремонтів вулиць Гнідавська, Олекси Ошуркевича та Софії Перовської вартістю близько 1 мільйона гривень улітку 2017 року. Посадовці створили умови, за яких компанія «Луцька ДПМК» отримала перевагу на тендері із визначення виконавця відповідних ремонтів. Фірма не стала чекати результатів тендеру (який передбачливо і виграла), і ще до проведення аукціону почала ремонтні роботи. В результаті цього, на момент укладення договорів, значна частина робіт уже була виконана.



«Осіюк М.П. контролював хід та виконання робіт «Луцькою ДПМК» ще до того, як завершилась процедура закупівлі та був підписаний протокол розгляду пропозицій на тендері. <…> Директор Департаменту ЖКГ Луцької міської ради Крась Ю.І. достовірно знаючи, що роботи по ремонту вказаних вулиць виконані ще до проведення процедури закупівель, на підставі протоколів тендерного комітету, забезпечив складання та особисто посвідчив підписом та печаткою Департаменту офіційні документи, а саме господарські договори, в яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо часу та строків виконання робіт», – йдеться в обвинувальному акті.



Таким же чином посадовець підписав і акти виконаних робіт, за якими згодом перерахували кошти з бюджету Луцька на рахунки «Луцької ДПМК».



На засіданні ані Юрій Крась, ані Микола Осіюк не визнали себе винними. Представляти посадовців у суді будуть адвокати Олег Антонюк та Борис Шумський.



Наступне судове засідання призначене на 28 лютого. На ньому мають почати дослідження письмових доказів.



Тим часом директора «Луцької ДПМК» Миколу Слушаєва засудили ще в червні 2018-го. Суд визнав його винним за тією ж статтею 366 ККУ про підробку документів і призначив 4250 гривень штрафу та на рік заборонив обіймати посади в органах державної влади пов’язані з виконанням керівних функцій. Невдовзі Слушаєва звільнили з посади. Через його судимість компанія не змогла би брати участь у тендерах.

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