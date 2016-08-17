П’ятирічний волинянин взяв «бронзу» у Всеукраїнській олімпіаді з ментальної арифметики
Сьогодні, 01:44
26 січня 2019 року Києві, в Українському Домі відбулася II Всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики «SMARTUM TERRITORY 2019».
Повідомляє Володимир Медіа.
Цей унікальний проект щорічно збирає понад півтисячі дітей від 5 до 16 років з усіх куточків України, котрі прагнуть удосконалюватися та бути кращими в своїй країні в галузі ментальної арифметики.
Цього року у ньому взяли участь юні дарування з академії ментальної арифметики Володимира-Волинського. Серед яких третє місце в олімпіаді здобув п’ятирічний Богдан Венгловський.
Про здобутки дитини розповіла на своїй сторінці Наталія Митошоп.
Довідка:
Ментальна арифметика – це японська методика розвитку інтелектуальних здібностей дитини за допомогою обчислень на спеціальних рахунках «соробан», які іноді називають «абакус».
Абакус має прямокутну раму, яка містить 23-31 спицю, на кожній з яких нанизано по 5 кісточок, розділених поперечною перекладиною.
Над нею знаходиться одна кісточка, яка позначає «п’ятірку», а під нею – 4 кісточки, що позначають одиниці. Пересувати кісточки необхідно тільки двома пальцями – великим і вказівним.
Рахунок на соробані починається з найпершої спиці справа. Вона позначає одиниці. Спиця, що знаходиться зліва від неї – десятки, наступна за нею – сотні і т.д.
Роблячи дії з числами в розумі, діти уявляють собі абакус і за секунди ментально складають, віднімають, множать і ділять будь-які числа – хоч тризначні, хоч шестизначні.
Коли діти тільки вчаться всім цим діям, то рахують безпосередньо на соробані, перебираючи пальцями кісточки. Потім вони поступово переходять із соробана на «ментальну карту» – картинку, яка зображує їх.
На цьому етапі навчання вони перестають використовувати абакус і починають представляти в розумі, як вони пересувають кісточки на ньому. Потім, діти перестають користуватися і ментальною картою, починаючи повністю візуалізувати собі соробан.
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Повідомляє Володимир Медіа.
Цей унікальний проект щорічно збирає понад півтисячі дітей від 5 до 16 років з усіх куточків України, котрі прагнуть удосконалюватися та бути кращими в своїй країні в галузі ментальної арифметики.
Цього року у ньому взяли участь юні дарування з академії ментальної арифметики Володимира-Волинського. Серед яких третє місце в олімпіаді здобув п’ятирічний Богдан Венгловський.
Про здобутки дитини розповіла на своїй сторінці Наталія Митошоп.
Довідка:
Ментальна арифметика – це японська методика розвитку інтелектуальних здібностей дитини за допомогою обчислень на спеціальних рахунках «соробан», які іноді називають «абакус».
Абакус має прямокутну раму, яка містить 23-31 спицю, на кожній з яких нанизано по 5 кісточок, розділених поперечною перекладиною.
Над нею знаходиться одна кісточка, яка позначає «п’ятірку», а під нею – 4 кісточки, що позначають одиниці. Пересувати кісточки необхідно тільки двома пальцями – великим і вказівним.
Рахунок на соробані починається з найпершої спиці справа. Вона позначає одиниці. Спиця, що знаходиться зліва від неї – десятки, наступна за нею – сотні і т.д.
Роблячи дії з числами в розумі, діти уявляють собі абакус і за секунди ментально складають, віднімають, множать і ділять будь-які числа – хоч тризначні, хоч шестизначні.
Коли діти тільки вчаться всім цим діям, то рахують безпосередньо на соробані, перебираючи пальцями кісточки. Потім вони поступово переходять із соробана на «ментальну карту» – картинку, яка зображує їх.
На цьому етапі навчання вони перестають використовувати абакус і починають представляти в розумі, як вони пересувають кісточки на ньому. Потім, діти перестають користуватися і ментальною картою, починаючи повністю візуалізувати собі соробан.
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