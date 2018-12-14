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На Волині знімають фільм про митрополита Ніфонта. ФОТО

На Волині знімають фільм про митрополита Ніфонта. ФОТО
Про багаторічного керівника Волинської єпархії УПЦ МП митрополита Ніфонта знімають двосерійний фільм під назвою «Повертаючи любов».

Про це пише "Перший" з посиланням на Facebook кореспондентки телеканалу «Глас» Катерини Дятлової.

«У червні написала сценарій, орієнтуючись на одну центральну канву. Але в серпні поїхали знімати на Волинь, і мені довелось кардинально змінити своє рішення і переписати сценарій», – розповіла вона.

Катерина Дятлова пояснила, чому фільм назвала «Повертаючи любов»: «Саме на Волині стало очевидно: у всьому винна любов. Митрополит Ніфонт, від свого сирітського дитинства і до смерті вбирав любов людей свого краю. І сам щедро нею обдаровував. Здавалось, він хотів повернути вкладену в нього любов, віддячити людям».

Вона додала, що не була особисто знайома з владикою Ніфонтом, «хоча теореточно і могла б».

«У березні минулого року я зняла репортаж про м. Ніфонта до річниці його смерті. Так з ним і познайомились: через людей, які знали і любили його.
Вивчаючи дитинство, студентські роки і пастирське нелегке служіння м. Ніфонта, я зробила висновок: владика жив так, щоб максимально знайти можливість послужити людям. «ЛюдочкАм», як він сам лагідно називав. Люди йшли до нього у будь-який час доби, він приймав завжди. Якщо через хворобу не міг вийти, то приймав прямо у своїй скромній келії в єпархіальному управлінні», – написала Дятлова.

Також вона розповіла, що перед поїздкою на Волинь у неї із режисером Альоною Дмитрієвською залишалися відкритими питання:

«1) о. Ніфонту не було ще й 30 років, а у нього у храмі на недільних службах причащалось понад 1000 людей. Весь двір біля храму був заповнений людьми. Як таке можливе взагалі, а тоді ж надворі був радянський час?..

2) як м. Ніфонту вдалося погасити вогонь страшної міжконфесійної ворожнечі на Волині в 92 році?

3) яким чином м. Ніфонт зумів не тільки погасити ворожнечу, але й налагодити співпрацю Церкви з усіма організаційними волинськими структурами соціально-культурної сфери суспільства?»

Катерина Дятлова каже, що допомогли знайти відповіді на ці запитання прості люди, для яких митрополит Ніфонт і досі дорогий.

«Ці ж люди організували для всієї нашої знімальної групи транспорт, нічліги й обіди – просто щоб ми спокійно працювали, заради пам’яті дорогого владики», – зазначила кореспондентка.

Вона додала, що, імовірно, фільм можна буде побачити вже у лютому на YouTube-каналі ТРК «Глас».

Як відомо, митрополит Ніфонт (Василь Андрійович Солодуха) – уродженець села Галина Воля Старовижівського району, помер 22 березня 2017 року.

Катерина Дятлова оприлюднила фото зі зйомок фільму та кадри з майбутньої стрічки.

Довідково:

Телеканал «Глас» – український супутниковий релігійний телеканал, співпрацює з УПЦ Московського патріархату. Позиціонує себе як «сучасне, динамічне, культурологічне телебачення для всієї родини».

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Теги: митрополит Ніфонт, фільм, ТРК Глас
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