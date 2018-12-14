На Волині знімають фільм про митрополита Ніфонта. ФОТО
Сьогодні, 05:17
Про багаторічного керівника Волинської єпархії УПЦ МП митрополита Ніфонта знімають двосерійний фільм під назвою «Повертаючи любов».
Про це пише "Перший" з посиланням на Facebook кореспондентки телеканалу «Глас» Катерини Дятлової.
«У червні написала сценарій, орієнтуючись на одну центральну канву. Але в серпні поїхали знімати на Волинь, і мені довелось кардинально змінити своє рішення і переписати сценарій», – розповіла вона.
Катерина Дятлова пояснила, чому фільм назвала «Повертаючи любов»: «Саме на Волині стало очевидно: у всьому винна любов. Митрополит Ніфонт, від свого сирітського дитинства і до смерті вбирав любов людей свого краю. І сам щедро нею обдаровував. Здавалось, він хотів повернути вкладену в нього любов, віддячити людям».
Вона додала, що не була особисто знайома з владикою Ніфонтом, «хоча теореточно і могла б».
«У березні минулого року я зняла репортаж про м. Ніфонта до річниці його смерті. Так з ним і познайомились: через людей, які знали і любили його.
Вивчаючи дитинство, студентські роки і пастирське нелегке служіння м. Ніфонта, я зробила висновок: владика жив так, щоб максимально знайти можливість послужити людям. «ЛюдочкАм», як він сам лагідно називав. Люди йшли до нього у будь-який час доби, він приймав завжди. Якщо через хворобу не міг вийти, то приймав прямо у своїй скромній келії в єпархіальному управлінні», – написала Дятлова.
Також вона розповіла, що перед поїздкою на Волинь у неї із режисером Альоною Дмитрієвською залишалися відкритими питання:
«1) о. Ніфонту не було ще й 30 років, а у нього у храмі на недільних службах причащалось понад 1000 людей. Весь двір біля храму був заповнений людьми. Як таке можливе взагалі, а тоді ж надворі був радянський час?..
2) як м. Ніфонту вдалося погасити вогонь страшної міжконфесійної ворожнечі на Волині в 92 році?
3) яким чином м. Ніфонт зумів не тільки погасити ворожнечу, але й налагодити співпрацю Церкви з усіма організаційними волинськими структурами соціально-культурної сфери суспільства?»
Катерина Дятлова каже, що допомогли знайти відповіді на ці запитання прості люди, для яких митрополит Ніфонт і досі дорогий.
«Ці ж люди організували для всієї нашої знімальної групи транспорт, нічліги й обіди – просто щоб ми спокійно працювали, заради пам’яті дорогого владики», – зазначила кореспондентка.
Вона додала, що, імовірно, фільм можна буде побачити вже у лютому на YouTube-каналі ТРК «Глас».
Як відомо, митрополит Ніфонт (Василь Андрійович Солодуха) – уродженець села Галина Воля Старовижівського району, помер 22 березня 2017 року.
Катерина Дятлова оприлюднила фото зі зйомок фільму та кадри з майбутньої стрічки.
Довідково:
Телеканал «Глас» – український супутниковий релігійний телеканал, співпрацює з УПЦ Московського патріархату. Позиціонує себе як «сучасне, динамічне, культурологічне телебачення для всієї родини».
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Про це пише "Перший" з посиланням на Facebook кореспондентки телеканалу «Глас» Катерини Дятлової.
«У червні написала сценарій, орієнтуючись на одну центральну канву. Але в серпні поїхали знімати на Волинь, і мені довелось кардинально змінити своє рішення і переписати сценарій», – розповіла вона.
Катерина Дятлова пояснила, чому фільм назвала «Повертаючи любов»: «Саме на Волині стало очевидно: у всьому винна любов. Митрополит Ніфонт, від свого сирітського дитинства і до смерті вбирав любов людей свого краю. І сам щедро нею обдаровував. Здавалось, він хотів повернути вкладену в нього любов, віддячити людям».
Вона додала, що не була особисто знайома з владикою Ніфонтом, «хоча теореточно і могла б».
«У березні минулого року я зняла репортаж про м. Ніфонта до річниці його смерті. Так з ним і познайомились: через людей, які знали і любили його.
Вивчаючи дитинство, студентські роки і пастирське нелегке служіння м. Ніфонта, я зробила висновок: владика жив так, щоб максимально знайти можливість послужити людям. «ЛюдочкАм», як він сам лагідно називав. Люди йшли до нього у будь-який час доби, він приймав завжди. Якщо через хворобу не міг вийти, то приймав прямо у своїй скромній келії в єпархіальному управлінні», – написала Дятлова.
Також вона розповіла, що перед поїздкою на Волинь у неї із режисером Альоною Дмитрієвською залишалися відкритими питання:
«1) о. Ніфонту не було ще й 30 років, а у нього у храмі на недільних службах причащалось понад 1000 людей. Весь двір біля храму був заповнений людьми. Як таке можливе взагалі, а тоді ж надворі був радянський час?..
2) як м. Ніфонту вдалося погасити вогонь страшної міжконфесійної ворожнечі на Волині в 92 році?
3) яким чином м. Ніфонт зумів не тільки погасити ворожнечу, але й налагодити співпрацю Церкви з усіма організаційними волинськими структурами соціально-культурної сфери суспільства?»
Катерина Дятлова каже, що допомогли знайти відповіді на ці запитання прості люди, для яких митрополит Ніфонт і досі дорогий.
«Ці ж люди організували для всієї нашої знімальної групи транспорт, нічліги й обіди – просто щоб ми спокійно працювали, заради пам’яті дорогого владики», – зазначила кореспондентка.
Вона додала, що, імовірно, фільм можна буде побачити вже у лютому на YouTube-каналі ТРК «Глас».
Як відомо, митрополит Ніфонт (Василь Андрійович Солодуха) – уродженець села Галина Воля Старовижівського району, помер 22 березня 2017 року.
Катерина Дятлова оприлюднила фото зі зйомок фільму та кадри з майбутньої стрічки.
Довідково:
Телеканал «Глас» – український супутниковий релігійний телеканал, співпрацює з УПЦ Московського патріархату. Позиціонує себе як «сучасне, динамічне, культурологічне телебачення для всієї родини».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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