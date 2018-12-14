На Волині знімають фільм про митрополита Ніфонта. ФОТО

Ніфонта знімають двосерійний фільм під назвою «Повертаючи любов».



Про це пише Катерини Дятлової.



«У червні написала сценарій, орієнтуючись на одну центральну канву. Але в серпні поїхали знімати на Волинь, і мені довелось кардинально змінити своє рішення і переписати сценарій», – розповіла вона.



Катерина Дятлова пояснила, чому фільм назвала «Повертаючи любов»: «Саме на Волині стало очевидно: у всьому винна любов. Митрополит Ніфонт, від свого сирітського дитинства і до смерті вбирав любов людей свого краю. І сам щедро нею обдаровував. Здавалось, він хотів повернути вкладену в нього любов, віддячити людям».



Вона додала, що не була особисто знайома з владикою Ніфонтом, «хоча теореточно і могла б».



«У березні минулого року я зняла репортаж про м. Ніфонта до річниці його смерті. Так з ним і познайомились: через людей, які знали і любили його.

Вивчаючи дитинство, студентські роки і пастирське нелегке служіння м. Ніфонта, я зробила висновок: владика жив так, щоб максимально знайти можливість послужити людям. «ЛюдочкАм», як він сам лагідно називав. Люди йшли до нього у будь-який час доби, він приймав завжди. Якщо через хворобу не міг вийти, то приймав прямо у своїй скромній келії в єпархіальному управлінні», – написала Дятлова.



Також вона розповіла, що перед поїздкою на Волинь у неї із режисером Альоною Дмитрієвською залишалися відкритими питання:



«1) о. Ніфонту не було ще й 30 років, а у нього у храмі на недільних службах причащалось понад 1000 людей. Весь двір біля храму був заповнений людьми. Як таке можливе взагалі, а тоді ж надворі був радянський час?..



2) як м. Ніфонту вдалося погасити вогонь страшної міжконфесійної ворожнечі на Волині в 92 році?



3) яким чином м. Ніфонт зумів не тільки погасити ворожнечу, але й налагодити співпрацю Церкви з усіма організаційними волинськими структурами соціально-культурної сфери суспільства?»



Катерина Дятлова каже, що допомогли знайти відповіді на ці запитання прості люди, для яких митрополит Ніфонт і досі дорогий.



«Ці ж люди організували для всієї нашої знімальної групи транспорт, нічліги й обіди – просто щоб ми спокійно працювали, заради пам’яті дорогого владики», – зазначила кореспондентка.



Вона додала, що, імовірно, фільм можна буде побачити вже у лютому на YouTube-каналі ТРК «Глас».



Як відомо, митрополит Ніфонт (Василь Андрійович Солодуха) – уродженець села Галина Воля Старовижівського району, помер 22 березня 2017 року.



Катерина Дятлова оприлюднила фото зі зйомок фільму та кадри з майбутньої стрічки.



Довідково:



Телеканал «Глас» – український супутниковий релігійний телеканал, співпрацює з УПЦ Московського патріархату. Позиціонує себе як «сучасне, динамічне, культурологічне телебачення для всієї родини».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про багаторічного керівника Волинської єпархії УПЦ МП митрополитазнімають двосерійний фільм під назвою «Повертаючи любов».Про це пише "Перший" з посиланням на Facebook кореспондентки телеканалу «Глас»«У червні написала сценарій, орієнтуючись на одну центральну канву. Але в серпні поїхали знімати на Волинь, і мені довелось кардинально змінити своє рішення і переписати сценарій», – розповіла вона.Катерина Дятлова пояснила, чому фільм назвала «Повертаючи любов»: «Саме на Волині стало очевидно: у всьому винна любов. Митрополит Ніфонт, від свого сирітського дитинства і до смерті вбирав любов людей свого краю. І сам щедро нею обдаровував. Здавалось, він хотів повернути вкладену в нього любов, віддячити людям».Вона додала, що не була особисто знайома з владикою Ніфонтом, «хоча теореточно і могла б».«У березні минулого року я зняла репортаж про м. Ніфонта до річниці його смерті. Так з ним і познайомились: через людей, які знали і любили його.Вивчаючи дитинство, студентські роки і пастирське нелегке служіння м. Ніфонта, я зробила висновок: владика жив так, щоб максимально знайти можливість послужити людям. «ЛюдочкАм», як він сам лагідно називав. Люди йшли до нього у будь-який час доби, він приймав завжди. Якщо через хворобу не міг вийти, то приймав прямо у своїй скромній келії в єпархіальному управлінні», – написала Дятлова.Також вона розповіла, що перед поїздкою на Волинь у неї із режисеромзалишалися відкритими питання:«1) о. Ніфонту не було ще й 30 років, а у нього у храмі на недільних службах причащалось понад 1000 людей. Весь двір біля храму був заповнений людьми. Як таке можливе взагалі, а тоді ж надворі був радянський час?..2) як м. Ніфонту вдалося погасити вогонь страшної міжконфесійної ворожнечі на Волині в 92 році?3) яким чином м. Ніфонт зумів не тільки погасити ворожнечу, але й налагодити співпрацю Церкви з усіма організаційними волинськими структурами соціально-культурної сфери суспільства?»Катерина Дятлова каже, що допомогли знайти відповіді на ці запитання прості люди, для яких митрополит Ніфонт і досі дорогий.«Ці ж люди організували для всієї нашої знімальної групи транспорт, нічліги й обіди – просто щоб ми спокійно працювали, заради пам’яті дорогого владики», – зазначила кореспондентка.Вона додала, що, імовірно, фільм можна буде побачити вже у лютому на YouTube-каналі ТРК «Глас».Як відомо, митрополит Ніфонт () – уродженець села Галина Воля Старовижівського району, помер 22 березня 2017 року.Катерина Дятлова оприлюднила фото зі зйомок фільму та кадри з майбутньої стрічки.Телеканал «Глас» – український супутниковий релігійний телеканал, співпрацює з УПЦ Московського патріархату. Позиціонує себе як «сучасне, динамічне, культурологічне телебачення для всієї родини».

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