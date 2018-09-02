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У Рівному лижник проїхався центром міста, зачепившись за авто. ВІДЕО

У Рівному лижник проїхався центром міста, зачепившись за авто. ВІДЕО
Дорогами Рівного катається лижник. Екстримал причепився до авто, яке тягло його на лижах центральними шляхами міста.

Про це повідомляють Факти ICTV.

З іншої машини, що їхала поруч, усе це фільмували. Відео викликало хвилю обурення користувачів соцмереж – мовляв, лижник і спільники не думали про свою та безпеку інших учасників руху. Якби чоловік впав на дорозі, це спричинило б аварійну ситуацію.

Шукати порушників тепер взялася поліція. Кажуть, і водій, і лижник порушили правила дорожнього руху. І за таку витівку доведеться відповідати.

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Теги: Рівне, лижник, автомобіль, дорога
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