У Рівному лижник проїхався центром міста, зачепившись за авто. ВІДЕО
Сьогодні, 04:15
Дорогами Рівного катається лижник. Екстримал причепився до авто, яке тягло його на лижах центральними шляхами міста.
Про це повідомляють Факти ICTV.
З іншої машини, що їхала поруч, усе це фільмували. Відео викликало хвилю обурення користувачів соцмереж – мовляв, лижник і спільники не думали про свою та безпеку інших учасників руху. Якби чоловік впав на дорозі, це спричинило б аварійну ситуацію.
Шукати порушників тепер взялася поліція. Кажуть, і водій, і лижник порушили правила дорожнього руху. І за таку витівку доведеться відповідати.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
З іншої машини, що їхала поруч, усе це фільмували. Відео викликало хвилю обурення користувачів соцмереж – мовляв, лижник і спільники не думали про свою та безпеку інших учасників руху. Якби чоловік впав на дорозі, це спричинило б аварійну ситуацію.
Шукати порушників тепер взялася поліція. Кажуть, і водій, і лижник порушили правила дорожнього руху. І за таку витівку доведеться відповідати.
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