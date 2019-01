У Луцьку люди з інвалідністю засяють на червоній доріжці

У церкві «Фіміам» відбудеться захід для людей з інвалідністю «Night to Shine». Проведення такого свята — це світова практика, започаткована 5 років тому.Про це повідомляє прес-центр церкви Очікується, що цьогоріч подія охопить понад 700 міст на 6 континентах, а учасниками стануть більш, ніж 100 000 людей з інвалідністю.У Луцьку таке свято організовують вперше. Воно відбудеться 8 лютого 2019 року. Гостями заходу стануть більше 80 людей з інвалідністю.Впродовж дня вони безкоштовно отримають найкращі послуги, серед яких зачіска і макіяж, чарівна бутоньєрка, професійна чистка взуття, поїздка на лімузині.Кожен гість матиме можливість пройтись по червоній доріжці та позувати перед камерами фотографів. Також на них чекатиме смачна вечеря, жива музика, подарунки.Кульмінацією свята стане коронація королів та королев вечора.На свято залучили більше ста волонтерів та спецперсоналу.Мета «Night to Shine» — показати ставлення християн до людей з інвалідністю та Божу любов до них.Автором ідеї та спонсором «Night to Shine» є фундація(Tim Tebow Foundation, USA). Вони надають офіційну програму «Night to Shine», а також індивідуальне керівництво та підтримку з боку працівників фундації.В Україні, окрім Луцька, в цей день таке свято проведуть у Києві та Львові.За довідками звертатись за телефоном 095 167 54 42 до