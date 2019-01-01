Через «Ягодин» чоловік хотів приховано провезти партію «розумної» техніки

На митному посту «Ягодин» у чоловіка вилучили партію «розумної техніки» на 1,5 млн грн, вагою в одну тонну.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Водій, який працював на замовлення українського підприємства і перевозив товар через митний пост Ягодин у ввіреному йому роботодавцем вантажному автомобілі, до офіційної поставки додав 195 власних картонних коробок.У них містилась новенька дороговартісна техніка: порохотяги-роботи, роботи – натирачі підлоги і плитки, апарати для косметології, масажів та інші пристрої, оснащені «штучним інтелектом». Крім того – розхідні матеріали для поточного використання «розумної техніки».Посадові особи управління протидії митним правопорушенням виявили прихований товар серед рулонів офіційно задекларованого металопрокату під час митного огляду автомобіля та перевірки товаросупровідних документів. За попередніми оцінками фахівців, вартість особистого вантажу водія – близько 1,5 млн грн.Попри це, уже зрозумілим є рівень його відповідальності за приховування від митного контролю: стаття 483 Митного Кодексу України визначає її як накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією (за рішенням суду).