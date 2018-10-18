У Луцьку на перехресті зіткнулися легковик та бус. ВІДЕО





Про це повідомила речник патрульної поліції Волині Ольга Бузулук на своїй сторінці у Facebook.



Вона зазначила, що на цьому перехресті майже щодня стаються аварії.



Автомобілі, які потрапили в ДТП – Mercedes Sprinter та Volkswagen.



На щастя, ніхто не постраждав.



Рух ускладнений.



На місце події виїхали патрульні поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Станіславського та Львівської сталася ДТП.Про це повідомила речник патрульної поліції Волиніна своїй сторінці у Facebook.Вона зазначила, що на цьому перехресті майже щодня стаються аварії.Автомобілі, які потрапили в ДТП – Mercedes Sprinter та Volkswagen.На щастя, ніхто не постраждав.Рух ускладнений.На місце події виїхали патрульні поліцейські.

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