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У Луцьку на перехресті зіткнулися легковик та бус. ВІДЕО

У Луцьку на перехресті зіткнулися легковик та бус. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті вулиць Станіславського та Львівської сталася ДТП.

Про це повідомила речник патрульної поліції Волині Ольга Бузулук на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що на цьому перехресті майже щодня стаються аварії.

Автомобілі, які потрапили в ДТП – Mercedes Sprinter та Volkswagen.

На щастя, ніхто не постраждав.

Рух ускладнений.

На місце події виїхали патрульні поліцейські.


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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Львівська
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