У Луцьку на перехресті зіткнулися легковик та бус. ВІДЕО
Сьогодні, 08:31
У Луцьку на перехресті вулиць Станіславського та Львівської сталася ДТП.
Про це повідомила речник патрульної поліції Волині Ольга Бузулук на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що на цьому перехресті майже щодня стаються аварії.
Автомобілі, які потрапили в ДТП – Mercedes Sprinter та Volkswagen.
На щастя, ніхто не постраждав.
Рух ускладнений.
На місце події виїхали патрульні поліцейські.
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Про це повідомила речник патрульної поліції Волині Ольга Бузулук на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що на цьому перехресті майже щодня стаються аварії.
Автомобілі, які потрапили в ДТП – Mercedes Sprinter та Volkswagen.
На щастя, ніхто не постраждав.
Рух ускладнений.
На місце події виїхали патрульні поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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