У кінотеатрі «PremierCity» покажуть 5 прем'єрних стрічок*
Сьогодні, 09:35
У кінотеатрі «PremierCity» – відразу 5 прем'єр.
Фільм «Смертельний лабіринт», 16+
Отримавши від таємничої організації запрошення зіграти в квест, переможець якого отримає солідну суму, шестеро незнайомих між собою людей вирішують спробувати удачу. Але зовсім скоро їм стає зрозуміло, що їх обрали для гри не випадково і їм загрожує цілком реальна небезпека, а ставка в грі - їхні власні життя.
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/smertelnii-labirint-escape-room-7425/
Фільм «Зустріч однокласників», 16+
Коли ми вчимося в школі, нам не доводиться вибирати своє оточення. Найчастіше після випускного ви з радістю ніколи більше не побачите ці обличчя в своєму житті. Ось самі згадайте, чи багато разів ви зустрічалися зі своїми однокласниками після останнього дзвоника? Та й сенс в цих зустрічах через 5, 10 або 20 років? Але троє вже немолодих чоловіків все-таки вирішили зробити собі зустріч однокласників. Разом вони вирішили відпочити так, як ніколи не відпочивали. Можливо, це їх єдиний шанс на щастя, на те, щоб знайти себе.
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/zustrich-odnoklasnikiv-7422/
Фільм «Море спокуси», 16+
Пекуче сонце Карибських островів, вірний корабель і життя, повне ризику - його стихія. Єдина жінка, яку він любив, вийшла заміж за мільярдера і живе на віллі в Маямі. Несподівано вона знову з'являється в його житті і благає про захист. З цієї хвилини знайомі води перетворяться в море спокуси...
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/more-soblazna-7427/
Фільм «Дивізіон надії», 12+
Після відважного, але тяжкого приземлення пілот Ян „Дональд” Зумбах підліковується в санаторію. Тут його застає початок ІІ світової війни, змушуючи льотчика евакуюватися з країни. Подібна доля чекає на хороброго інструктора пілотажу Вітольда Урбановіча. Обоє переправляються до Великобританії, щоб в ескадрах повітряних сил Великобританії продовжувати боротьбу з окупантом.
Демонструється польською мовою з українськими субтитрами.
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/divizion-303-pravdiva-istoriya-7256/
Фільм «Це школа, бро!», 12+
Фільм розкаже про обдарованого підлітка Ліама, який вперше йде до школи у 16 років. До цього він навчався вдома, під контролем своєї надто турботливої мами Клер. Незважаючи на її побоювання, Ліам виривається в суспільство однолітків. Він мріє про перше кохання, про нових друзів, про пригоди... Але чи зможе незграбний «домашній хлопчик» впоратися з сюрпризами шкільного життя?
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/tse-shkola-bro-tse-shkola-bro-7474/
Швидше бронюйте квитки, і вже сьогодні вас чекають у кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity»!
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Фільм «Смертельний лабіринт», 16+
Отримавши від таємничої організації запрошення зіграти в квест, переможець якого отримає солідну суму, шестеро незнайомих між собою людей вирішують спробувати удачу. Але зовсім скоро їм стає зрозуміло, що їх обрали для гри не випадково і їм загрожує цілком реальна небезпека, а ставка в грі - їхні власні життя.
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/smertelnii-labirint-escape-room-7425/
Фільм «Зустріч однокласників», 16+
Коли ми вчимося в школі, нам не доводиться вибирати своє оточення. Найчастіше після випускного ви з радістю ніколи більше не побачите ці обличчя в своєму житті. Ось самі згадайте, чи багато разів ви зустрічалися зі своїми однокласниками після останнього дзвоника? Та й сенс в цих зустрічах через 5, 10 або 20 років? Але троє вже немолодих чоловіків все-таки вирішили зробити собі зустріч однокласників. Разом вони вирішили відпочити так, як ніколи не відпочивали. Можливо, це їх єдиний шанс на щастя, на те, щоб знайти себе.
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/zustrich-odnoklasnikiv-7422/
Фільм «Море спокуси», 16+
Пекуче сонце Карибських островів, вірний корабель і життя, повне ризику - його стихія. Єдина жінка, яку він любив, вийшла заміж за мільярдера і живе на віллі в Маямі. Несподівано вона знову з'являється в його житті і благає про захист. З цієї хвилини знайомі води перетворяться в море спокуси...
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/more-soblazna-7427/
Фільм «Дивізіон надії», 12+
Після відважного, але тяжкого приземлення пілот Ян „Дональд” Зумбах підліковується в санаторію. Тут його застає початок ІІ світової війни, змушуючи льотчика евакуюватися з країни. Подібна доля чекає на хороброго інструктора пілотажу Вітольда Урбановіча. Обоє переправляються до Великобританії, щоб в ескадрах повітряних сил Великобританії продовжувати боротьбу з окупантом.
Демонструється польською мовою з українськими субтитрами.
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/divizion-303-pravdiva-istoriya-7256/
Фільм «Це школа, бро!», 12+
Фільм розкаже про обдарованого підлітка Ліама, який вперше йде до школи у 16 років. До цього він навчався вдома, під контролем своєї надто турботливої мами Клер. Незважаючи на її побоювання, Ліам виривається в суспільство однолітків. Він мріє про перше кохання, про нових друзів, про пригоди... Але чи зможе незграбний «домашній хлопчик» впоратися з сюрпризами шкільного життя?
Квитки тут: https://premiercity.com.ua/tse-shkola-bro-tse-shkola-bro-7474/
Швидше бронюйте квитки, і вже сьогодні вас чекають у кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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