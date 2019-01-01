У кінотеатрі «PremierCity» покажуть 5 прем'єрних стрічок*





Фільм «Смертельний лабіринт», 16+



Отримавши від таємничої організації запрошення зіграти в квест, переможець якого отримає солідну суму, шестеро незнайомих між собою людей вирішують спробувати удачу. Але зовсім скоро їм стає зрозуміло, що їх обрали для гри не випадково і їм загрожує цілком реальна небезпека, а ставка в грі - їхні власні життя.



Квитки тут:



Фільм «Зустріч однокласників», 16+



Коли ми вчимося в школі, нам не доводиться вибирати своє оточення. Найчастіше після випускного ви з радістю ніколи більше не побачите ці обличчя в своєму житті. Ось самі згадайте, чи багато разів ви зустрічалися зі своїми однокласниками після останнього дзвоника? Та й сенс в цих зустрічах через 5, 10 або 20 років? Але троє вже немолодих чоловіків все-таки вирішили зробити собі зустріч однокласників. Разом вони вирішили відпочити так, як ніколи не відпочивали. Можливо, це їх єдиний шанс на щастя, на те, щоб знайти себе.



Квитки тут:



Фільм «Море спокуси», 16+



Пекуче сонце Карибських островів, вірний корабель і життя, повне ризику - його стихія. Єдина жінка, яку він любив, вийшла заміж за мільярдера і живе на віллі в Маямі. Несподівано вона знову з'являється в його житті і благає про захист. З цієї хвилини знайомі води перетворяться в море спокуси...



Квитки тут:



Фільм «Дивізіон надії», 12+



Після відважного, але тяжкого приземлення пілот Ян „Дональд” Зумбах підліковується в санаторію. Тут його застає початок ІІ світової війни, змушуючи льотчика евакуюватися з країни. Подібна доля чекає на хороброго інструктора пілотажу Вітольда Урбановіча. Обоє переправляються до Великобританії, щоб в ескадрах повітряних сил Великобританії продовжувати боротьбу з окупантом.

Демонструється польською мовою з українськими субтитрами.



Квитки тут:



Фільм «Це школа, бро!», 12+



Фільм розкаже про обдарованого підлітка Ліама, який вперше йде до школи у 16 років. До цього він навчався вдома, під контролем своєї надто турботливої мами Клер. Незважаючи на її побоювання, Ліам виривається в суспільство однолітків. Він мріє про перше кохання, про нових друзів, про пригоди... Але чи зможе незграбний «домашній хлопчик» впоратися з сюрпризами шкільного життя?



Квитки тут:



Швидше бронюйте квитки, і вже сьогодні вас чекають у кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity»!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі «PremierCity» – відразу 5 прем'єр.Отримавши від таємничої організації запрошення зіграти в квест, переможець якого отримає солідну суму, шестеро незнайомих між собою людей вирішують спробувати удачу. Але зовсім скоро їм стає зрозуміло, що їх обрали для гри не випадково і їм загрожує цілком реальна небезпека, а ставка в грі - їхні власні життя.Квитки тут: https://premiercity.com.ua/smertelnii-labirint-escape-room-7425/ Коли ми вчимося в школі, нам не доводиться вибирати своє оточення. Найчастіше після випускного ви з радістю ніколи більше не побачите ці обличчя в своєму житті. Ось самі згадайте, чи багато разів ви зустрічалися зі своїми однокласниками після останнього дзвоника? Та й сенс в цих зустрічах через 5, 10 або 20 років? Але троє вже немолодих чоловіків все-таки вирішили зробити собі зустріч однокласників. Разом вони вирішили відпочити так, як ніколи не відпочивали. Можливо, це їх єдиний шанс на щастя, на те, щоб знайти себе.Квитки тут: https://premiercity.com.ua/zustrich-odnoklasnikiv-7422/ Пекуче сонце Карибських островів, вірний корабель і життя, повне ризику - його стихія. Єдина жінка, яку він любив, вийшла заміж за мільярдера і живе на віллі в Маямі. Несподівано вона знову з'являється в його житті і благає про захист. З цієї хвилини знайомі води перетворяться в море спокуси...Квитки тут: https://premiercity.com.ua/more-soblazna-7427/ Після відважного, але тяжкого приземлення пілот Ян „Дональд” Зумбах підліковується в санаторію. Тут його застає початок ІІ світової війни, змушуючи льотчика евакуюватися з країни. Подібна доля чекає на хороброго інструктора пілотажу Вітольда Урбановіча. Обоє переправляються до Великобританії, щоб в ескадрах повітряних сил Великобританії продовжувати боротьбу з окупантом.Демонструється польською мовою з українськими субтитрами.Квитки тут: https://premiercity.com.ua/divizion-303-pravdiva-istoriya-7256/ Фільм розкаже про обдарованого підлітка Ліама, який вперше йде до школи у 16 років. До цього він навчався вдома, під контролем своєї надто турботливої мами Клер. Незважаючи на її побоювання, Ліам виривається в суспільство однолітків. Він мріє про перше кохання, про нових друзів, про пригоди... Але чи зможе незграбний «домашній хлопчик» впоратися з сюрпризами шкільного життя?Квитки тут: https://premiercity.com.ua/tse-shkola-bro-tse-shkola-bro-7474/ Швидше бронюйте квитки, і вже сьогодні вас чекають у кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity»!

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