Волинян попереджують про ускладнену видимість на дорогах
Сьогодні, 09:53
На Волині – ускладнена видимість через тумани.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Рятувальники зазначають, що у четвер, 31 січня на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м. (I рівень небезпечності, жовтий).
А волинські патрульні наголошують, що потрібно дотримуватись безпечної дистанції та інтервалу, а також увімкнути ближнє світло фар.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Рятувальники зазначають, що у четвер, 31 січня на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м. (I рівень небезпечності, жовтий).
А волинські патрульні наголошують, що потрібно дотримуватись безпечної дистанції та інтервалу, а також увімкнути ближнє світло фар.
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