На волинському пункті пропуску затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.



30 січня під час спільного з представником митниці огляду автомобіля марки Audi української реєстрації прикордонники Луцького загону виявили дані тютюнові вироби.



Волинянин приховав їх у конструктивних особливостях своєї автівки.



Цигарки вилучили представники митниці. Сума оцінки склала майже 10 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Доманове» у волинянина вилучили 400 безакцизних пачок цигарок.Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.30 січня під час спільного з представником митниці огляду автомобіля марки Audi української реєстрації прикордонники Луцького загону виявили дані тютюнові вироби.Волинянин приховав їх у конструктивних особливостях своєї автівки.Цигарки вилучили представники митниці. Сума оцінки склала майже 10 тисяч гривень.

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