На волинському пункті пропуску затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО
Сьогодні, 10:38
На пункті пропуску «Доманове» у волинянина вилучили 400 безакцизних пачок цигарок.
Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
30 січня під час спільного з представником митниці огляду автомобіля марки Audi української реєстрації прикордонники Луцького загону виявили дані тютюнові вироби.
Волинянин приховав їх у конструктивних особливостях своєї автівки.
Цигарки вилучили представники митниці. Сума оцінки склала майже 10 тисяч гривень.
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Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
30 січня під час спільного з представником митниці огляду автомобіля марки Audi української реєстрації прикордонники Луцького загону виявили дані тютюнові вироби.
Волинянин приховав їх у конструктивних особливостях своєї автівки.
Цигарки вилучили представники митниці. Сума оцінки склала майже 10 тисяч гривень.
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