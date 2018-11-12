вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинському пункті пропуску затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО

На волинському пункті пропуску затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО
На пункті пропуску «Доманове» у волинянина вилучили 400 безакцизних пачок цигарок.

Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.

30 січня під час спільного з представником митниці огляду автомобіля марки Audi української реєстрації прикордонники Луцького загону виявили дані тютюнові вироби.

Волинянин приховав їх у конструктивних особливостях своєї автівки.

Цигарки вилучили представники митниці. Сума оцінки склала майже 10 тисяч гривень.
На волинському пункті пропуску затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО
На волинському пункті пропуску затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цигарки, Доманове, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За «видуману» крадіжку волинянин може «сісти» на два роки
Сьогодні, 10:58
Історія одного селфі: як Порошенко здійснив мрію хлопця з Луцька
Сьогодні, 10:45
На волинському пункті пропуску затримали автомобіль, набитий цигарками. ФОТО
Сьогодні, 10:38
Президент призначив стипендії волинянам-паралімпійцям
Сьогодні, 10:21
Протипролежневий матрац: рекомендації з вибору та догляду*
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
Волинянин намагався провезти в Україну контрабандні цигарки. ФОТО Волинянин намагався провезти в Україну контрабандні цигарки. ФОТО
24 січень, 10:53
На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні сигарети На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні сигарети
10 січень, 10:20
На Волині митники знайшли 60 тисяч пачок контрабандних цигарок На Волині митники знайшли 60 тисяч пачок контрабандних цигарок
11 січень, 10:33
На волинському пункті пропуску виявили крадений автомобіль. ФОТО На волинському пункті пропуску виявили крадений автомобіль. ФОТО
12 листопад, 2018, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розслідує смерть двох людей у Нововолинську
Сьогодні, 11:54
 0
MONATIK та ще купа зірок з'явилися у смішному кліпі українського гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
 0
Солодка статистика: за рік в Україні виробили 16 000 тонн тортів
Сьогодні, 11:31
 0
Подарункова картка у ТРЦ «ПортCity» – ідеальний презент до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:23
 0
Оголосили тендер на будівництво школи у селі на Волині
Сьогодні, 11:13
 0
Медіа
відео
1/8