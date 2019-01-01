Історія одного селфі: як Порошенко здійснив мрію хлопця з Луцька
Сьогодні, 10:45
Лучанин Олександр Тимчук – політолог. Усе життя він цікавився політикою і мав мрію – познайомитися особисто з Президентом України Петром Порошенком та зробити з ним світлину на пам’ять. Зрештою, незважаючи на перешкоди на шляху до її втілення, це стало реальністю.
Історію про це розповів на своїй сторінці у Facebook заступник голови Волинської облдержадміністрації Денис П’ятигорець.
У своїй розповіді про Олександра Тимчука Денис П’ятигорець написав про те, що для того, аби здійснити свою мрію, хлопець навіть прийшов працювати у партійний штаб як волонтер. Коли ж Порошенко приїжджав на волинь, то він чекав Президента у натовпі, аби потиснути руку та сфотографуватися. І така нагода таки була, утім – підвела техніка.
Зрештою, історія про втілення мрії таки закінчилася хепі-ендом.
Далі допис Дениса П’ятигорця подаємо без змін та правок.
«Є на Волині такий собі хлопчина Саша Темчук. Він за спеціальністю політолог і все своє життя цікавився політикою. І була в Саши мрія – познайомитись з Президентом України Петром Порошенко. Особисто! Ну і щоб селфі було – бо в епоху цифрових технологій без селфі, це як в старі добрі часи не потиснути руку при зустрічі.
І ось, на шляху до своєї мети Саша йде працювати в партійний штаб, як волонтер. Розносить газети, листівки, спілкується з людьми та чекає, коли ж в нього буде нагода зустрітися з Президентом.
І тут новина, на яку він так чекав – Порошенко їде на Волинь. Саша в натовпі з телефоном чатує на Президента біля будинку культури в м. Ківерці. Кортеж зупиняється, Петро Олексійович виходить з машини та йде до людей. Саша робить десятки фото на свій телефон (згодом їх позичатимуть навіть місцеві сайти) і тут Президент підходить до нього.
- Петро Олексійович, можна з Вами сфотографуватися? Це моя давня мрія!
- Звичайно, давайте – відповів Президент.
Саша притуляється до плеча Гаранта, витягує руку, як селфі-палку, та тисне на екран великим пальцем і…
І на екрані з’являється напис «недостатньо пам’яті».
- Пане Президенте, це якась халепа, цього просто не може бути… - розгублено промовив Сашко…
- Нічого, наступного разу точно вийде – сказав хлопцеві Президент, якого люди за руки вже тягнули геть від Сашка, викликаючи в УДОшників стійке бажання піти на пенсію.
- Ви обіцяєте? Обіцяєте? – прокричав розчарований Саша?
Але його вже не чули.
І ось проходить два тижні. В ЗМІ пишуть про те, що 29 січня в Києві буде форум за участю Президента. Саша приходить в партію та заявляє: «Мені треба до Президента. Ми з ним домовились про фотосесію. Тому впишіть мене в списки делегатів форуму».
Сказано-зроблено, і Сашко на автобусі з партійцями прибуває до столичного МВЦ. Волинську групу посадили дуже далеко від сцени, тому єдиний шанс зустрітися віч-на-віч з Гарантом, це коли він буде йти коридором до зали з купою охорони.
Саша виходить на позицію і чекає. Охорона йде клином і підступитися до Президента неможливо. А він ще й поспішає.
- Петро Олексійович, - з останньої надії закричав Сашко: «Пам’ятаєте, Ви в Ківерцях обіцяли мені фото? В мене тоді пам'ять закінчилася на телефоні?»
Порошенко зупиняється, посміхається та просить охорону пропустити Сашка.
- Волинь? Звичайно пам’ятаю. Я думав такі випадки, коли в самий відповідальний момент закінчується пам'ять, бувають лише в кінокомедіях – з посмішкою сказав Президент.
І на цей раз техніка не підвела.
Ось, як буває, коли дійсно впевнено йдеш до мети! Немає нічого неможливого!
Саша Темчук мав мрію, здійснення якої було малоймовірно.
Проте йому, простому волинському хлопцеві, вдалося протягом двох тижнів двічі поспілкуватися з Президентом України. Далеко не кожен Голова ОДА може похвалитися такими частими спілкуваннями з Гарантом. А Саша може! Саша може все!»
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Історію про це розповів на своїй сторінці у Facebook заступник голови Волинської облдержадміністрації Денис П’ятигорець.
У своїй розповіді про Олександра Тимчука Денис П’ятигорець написав про те, що для того, аби здійснити свою мрію, хлопець навіть прийшов працювати у партійний штаб як волонтер. Коли ж Порошенко приїжджав на волинь, то він чекав Президента у натовпі, аби потиснути руку та сфотографуватися. І така нагода таки була, утім – підвела техніка.
Зрештою, історія про втілення мрії таки закінчилася хепі-ендом.
Далі допис Дениса П’ятигорця подаємо без змін та правок.
«Є на Волині такий собі хлопчина Саша Темчук. Він за спеціальністю політолог і все своє життя цікавився політикою. І була в Саши мрія – познайомитись з Президентом України Петром Порошенко. Особисто! Ну і щоб селфі було – бо в епоху цифрових технологій без селфі, це як в старі добрі часи не потиснути руку при зустрічі.
І ось, на шляху до своєї мети Саша йде працювати в партійний штаб, як волонтер. Розносить газети, листівки, спілкується з людьми та чекає, коли ж в нього буде нагода зустрітися з Президентом.
І тут новина, на яку він так чекав – Порошенко їде на Волинь. Саша в натовпі з телефоном чатує на Президента біля будинку культури в м. Ківерці. Кортеж зупиняється, Петро Олексійович виходить з машини та йде до людей. Саша робить десятки фото на свій телефон (згодом їх позичатимуть навіть місцеві сайти) і тут Президент підходить до нього.
- Петро Олексійович, можна з Вами сфотографуватися? Це моя давня мрія!
- Звичайно, давайте – відповів Президент.
Саша притуляється до плеча Гаранта, витягує руку, як селфі-палку, та тисне на екран великим пальцем і…
І на екрані з’являється напис «недостатньо пам’яті».
- Пане Президенте, це якась халепа, цього просто не може бути… - розгублено промовив Сашко…
- Нічого, наступного разу точно вийде – сказав хлопцеві Президент, якого люди за руки вже тягнули геть від Сашка, викликаючи в УДОшників стійке бажання піти на пенсію.
- Ви обіцяєте? Обіцяєте? – прокричав розчарований Саша?
Але його вже не чули.
І ось проходить два тижні. В ЗМІ пишуть про те, що 29 січня в Києві буде форум за участю Президента. Саша приходить в партію та заявляє: «Мені треба до Президента. Ми з ним домовились про фотосесію. Тому впишіть мене в списки делегатів форуму».
Сказано-зроблено, і Сашко на автобусі з партійцями прибуває до столичного МВЦ. Волинську групу посадили дуже далеко від сцени, тому єдиний шанс зустрітися віч-на-віч з Гарантом, це коли він буде йти коридором до зали з купою охорони.
Саша виходить на позицію і чекає. Охорона йде клином і підступитися до Президента неможливо. А він ще й поспішає.
- Петро Олексійович, - з останньої надії закричав Сашко: «Пам’ятаєте, Ви в Ківерцях обіцяли мені фото? В мене тоді пам'ять закінчилася на телефоні?»
Порошенко зупиняється, посміхається та просить охорону пропустити Сашка.
- Волинь? Звичайно пам’ятаю. Я думав такі випадки, коли в самий відповідальний момент закінчується пам'ять, бувають лише в кінокомедіях – з посмішкою сказав Президент.
І на цей раз техніка не підвела.
Ось, як буває, коли дійсно впевнено йдеш до мети! Немає нічого неможливого!
Саша Темчук мав мрію, здійснення якої було малоймовірно.
Проте йому, простому волинському хлопцеві, вдалося протягом двох тижнів двічі поспілкуватися з Президентом України. Далеко не кожен Голова ОДА може похвалитися такими частими спілкуваннями з Гарантом. А Саша може! Саша може все!»
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Коментарі 2
Ага, "політолог".який ганяє євробляхи і продає і кричить геть розмитнення.
заплакав...
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