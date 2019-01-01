Історія одного селфі: як Порошенко здійснив мрію хлопця з Луцька

Лучанин– політолог. Усе життя він цікавився політикою і мав мрію – познайомитися особисто з Президентом Українита зробити з ним світлину на пам’ять. Зрештою, незважаючи на перешкоди на шляху до її втілення, це стало реальністю.Історію про це розповів на своїй сторінці у Facebook заступник голови Волинської облдержадміністраціїУ своїй розповіді про Олександра Тимчука Денис П’ятигорець написав про те, що для того, аби здійснити свою мрію, хлопець навіть прийшов працювати у партійний штаб як волонтер. Коли ж Порошенко приїжджав на волинь, то він чекав Президента у натовпі, аби потиснути руку та сфотографуватися. І така нагода таки була, утім – підвела техніка.Зрештою, історія про втілення мрії таки закінчилася хепі-ендом.Далі допис Дениса П’ятигорця подаємо без змін та правок.