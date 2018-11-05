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Оголосили тендер на будівництво школи у селі на Волині

Оголосили тендер на будівництво школи у селі на Волині
У селі Стобихівка будуватимуть нову школу. 31 січня оголосили відповідний тендер.

Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації оголосив тендер «Нове будівництво ЗОШ I-III ступенів у селі Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області. І черга».

Вартість проекту 115 млн 344 тис. 780 грн. Розкриття пропозицій відбудеться 19 лютого 2019 року, тоді ж стане відомий переможець аукціону.

Нагадаємо, батьки тут вже не перший рік борються за будівництво нової школи і навіть пішли на дещо радикальні методи – не пускали дітей до навчального закладу.

Також мешканці Стобихівки мітингували під Волиньрадою з вимогою звести школу у селі. 3 листопада люди грозилися перекрити трасу Київ-Ковель-Ягодин, якщо не оголосять тендер.

Зазначимо, що тендер оголосили вдруге, позаяк минулого разу тендер скасували через коригування проекту та експертного висновку.

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Теги: Стобихівка, школа, тендер, Волинь
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