Оголосили тендер на будівництво школи у селі на Волині
Сьогодні, 11:13
У селі Стобихівка будуватимуть нову школу. 31 січня оголосили відповідний тендер.
Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації оголосив тендер «Нове будівництво ЗОШ I-III ступенів у селі Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області. І черга».
Вартість проекту 115 млн 344 тис. 780 грн. Розкриття пропозицій відбудеться 19 лютого 2019 року, тоді ж стане відомий переможець аукціону.
Нагадаємо, батьки тут вже не перший рік борються за будівництво нової школи і навіть пішли на дещо радикальні методи – не пускали дітей до навчального закладу.
Також мешканці Стобихівки мітингували під Волиньрадою з вимогою звести школу у селі. 3 листопада люди грозилися перекрити трасу Київ-Ковель-Ягодин, якщо не оголосять тендер.
Зазначимо, що тендер оголосили вдруге, позаяк минулого разу тендер скасували через коригування проекту та експертного висновку.
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Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації оголосив тендер «Нове будівництво ЗОШ I-III ступенів у селі Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області. І черга».
Вартість проекту 115 млн 344 тис. 780 грн. Розкриття пропозицій відбудеться 19 лютого 2019 року, тоді ж стане відомий переможець аукціону.
Нагадаємо, батьки тут вже не перший рік борються за будівництво нової школи і навіть пішли на дещо радикальні методи – не пускали дітей до навчального закладу.
Також мешканці Стобихівки мітингували під Волиньрадою з вимогою звести школу у селі. 3 листопада люди грозилися перекрити трасу Київ-Ковель-Ягодин, якщо не оголосять тендер.
Зазначимо, що тендер оголосили вдруге, позаяк минулого разу тендер скасували через коригування проекту та експертного висновку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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