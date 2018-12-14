Солодка статистика: за рік в Україні виробили 16 000 тонн тортів





Про це



Торік у порівнянні з 2017 роком виробництво тортів збільшилося на 2%. При цьому у річному вимірі (грудень 2018-го до грудня 2017 року) тортів почали робити менше на 3,5%.



Тістечок в Україні торік виробили на 2,8% менше проти 2017 року - 9 тисяч 180 тонн. У річному вимірі (грудень 2018-го до грудня 2017 року) виробництво тістечок зросло на 2,9%.



Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у минулому році виробили 16 тисяч 231 тонну тортів.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.Торік у порівнянні з 2017 роком виробництво тортів збільшилося на 2%. При цьому у річному вимірі (грудень 2018-го до грудня 2017 року) тортів почали робити менше на 3,5%.Тістечок в Україні торік виробили на 2,8% менше проти 2017 року - 9 тисяч 180 тонн. У річному вимірі (грудень 2018-го до грудня 2017 року) виробництво тістечок зросло на 2,9%.Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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