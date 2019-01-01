Поліція розслідує смерть двох людей у Нововолинську





Про це повідомили у



Нагадаємо, трагедія сталась 30 січня.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група Нововолинського відділення поліції. Під час огляду тіл слідів насильницької смерті не виявили. Серед версій щодо причин смерті слідство розглядає, зокрема, отруєння чадним газом.



З метою остаточного встановлення часу та причин смерті призначили судово-медичну експертизу.



За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України із приміткою нещасний випадок. Поліція з’ясовує обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську жінка виявила тіла своєї невістки та півторарічного онука без ознак життя.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо,На місце події виїхала слідчо-оперативна група Нововолинського відділення поліції. Під час огляду тіл слідів насильницької смерті не виявили. Серед версій щодо причин смерті слідство розглядає, зокрема, отруєння чадним газом.З метою остаточного встановлення часу та причин смерті призначили судово-медичну експертизу.За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України із приміткою нещасний випадок. Поліція з’ясовує обставини події.

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