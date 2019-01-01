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Поліція розслідує смерть двох людей у Нововолинську

Поліція розслідує смерть двох людей у Нововолинську
У Нововолинську жінка виявила тіла своєї невістки та півторарічного онука без ознак життя.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, трагедія сталась 30 січня.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Нововолинського відділення поліції. Під час огляду тіл слідів насильницької смерті не виявили. Серед версій щодо причин смерті слідство розглядає, зокрема, отруєння чадним газом.

З метою остаточного встановлення часу та причин смерті призначили судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України із приміткою нещасний випадок. Поліція з’ясовує обставини події.

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Теги: Волинь, смерть, чадний газ
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