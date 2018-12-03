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Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика

Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
Мама померлого від раку волинянина Роми Гальчика Світлана поділилася щемливими думками про сина.

Зворушливі слова вона опублікувала у спільноті "Гальчик Рома - ми пам'ятаємо" до півріччя від дня смерті хлопчика.

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Допис подаємо без змін і правок:

"Пів року назад зупинилось твоє серденько, зупинилась частинка мого серця...

І можна багато говорити і розказувати, проте слова тут зайві, та й чи можливо весь біль і відчай передати словами?

Страшно усвідомити, що я більше ніколи не відчую твій запах, не почую твій голос. Я ніколи не поведу тебе в перший клас, не побачу твоє перше кохання, не взнаю, ким ти міг стати. Я ніколи не побачу, якими могли бути твої діти. Ніколи. Ти назавжди лишишся моїм 4-річним сином.

Стільки всього хотілось би виправити, стільки всього ще не сказано.
Кажуть відпустити, а як? Як це відпустити? Я ніколи не розуміла, що це означає. Він в кожному моєму подиху, в кожній думці, і не тому, що я навмисно про це думаю, тому що ми тісно пов'язані. Кожна деталь в домі нагадує про саме світле дитя: машинки, ліжко, фотографії, одяг.

Люди навчились літати в космос, навчились робити роботів і навіть штучний інтелект, навчились клонувати мишей - а від цієї хвороби ліки так і не знайшли. Хімія - вона більше вбиває, чим лікує, і це вже не метод лікування, це чийсь великий бізнес. За останніх півроку ангелят стало дуже багато, за кожним з них серце плаче.

Давайте любити один одного, говорити це рідним частіше, більше дзвонити і зустрічатись, адже ніхто не знає де і коли, та й взагалі, рак не вибирає...

Згадайте сьогодні у своїх молитвах за нашого сина, нехай йому будуть м'якенькі хмаринки", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі, помер після затяжної боротьби з хворобою.

Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика

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Теги: Рома Гальчик, рак, діти, смерть
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Коментарі 1
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Чесно, скільки можна??? Немає інших новин? Один піар мами Гальчика, редакторе хватить писати про свою подругу!!!!
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