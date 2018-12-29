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Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»

Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
У мережі з'явилися світлини засніженого Стиру.

Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.

"Доброго ранку Луцьк... У голубій імлі дрімають Мавки понад дідом Стиром, прощаючись із любим братом Січнем... Вчорашня фотозамальовка", - прокоментував добірку автор знімків.

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Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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