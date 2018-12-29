Луцький фотограф показав, де на Стиру «дрімають мавки»
Сьогодні, 12:13
У мережі з'явилися світлини засніженого Стиру.
Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
"Доброго ранку Луцьк... У голубій імлі дрімають Мавки понад дідом Стиром, прощаючись із любим братом Січнем... Вчорашня фотозамальовка", - прокоментував добірку автор знімків.
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Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
"Доброго ранку Луцьк... У голубій імлі дрімають Мавки понад дідом Стиром, прощаючись із любим братом Січнем... Вчорашня фотозамальовка", - прокоментував добірку автор знімків.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини
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