Якою є найбільш оплачувана робота на Волині
Сьогодні, 12:21
У грудні 2018 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волинської області становила 8868 грн (в Україні – 10573 грн).
А це в 2,4 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 22,3% більше, ніж у грудні 2017р., - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, меблів, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,0–1,4 раза.
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А це в 2,4 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 22,3% більше, ніж у грудні 2017р., - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, меблів, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,0–1,4 раза.
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