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Якою є найбільш оплачувана робота на Волині

Якою є найбільш оплачувана робота на Волині
У грудні 2018 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волинської області становила 8868 грн (в Україні – 10573 грн).

А це в 2,4 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 22,3% більше, ніж у грудні 2017р., - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, меблів, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,0–1,4 раза.

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Теги: зарплата, гроші, робота
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