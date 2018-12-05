Довше кохання – більша знижка: «Яровиця» пропонує акцію на житло для закоханих*
Сьогодні, 12:36
Ніхто і досі не знає відповіді на питання про те, скільки часу живе кохання. Хтось відводить йому півтора року, хтось – три, але психологи сходяться в одному – найімовірніше, говорячи про швидкоплинність кохання, ми маємо на увазі закоханість.
Кохання – це великий енергетичний клубок почуттів і відчуттів людей, які готові разом долати труднощі та поділяти радість. Всіх нас розчулюють літні пари, які йдуть вулицею статечно, під ручку і дивляться один на одного з ніжністю. Це справжнє диво, коли двоє кохають одне одного протягом усього життя.
Житловий комплекс «Яровиця» прагне підтримати ці красиві історії.
Тож тут дарують знижку на придбання квартири усім закоханим. І чим довше ваше кохання – тим більша знижка.
«Розкажи нам, яка твоя знижка і ми допоможемо зробити щасливим того, кого кохаєш. Яровиця – живи, де любиш!», – кажуть організатори акції.
Деталі – на сайті http://yarovytsya.com.ua/news/ або за телефоном 050 4020505.
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Кохання – це великий енергетичний клубок почуттів і відчуттів людей, які готові разом долати труднощі та поділяти радість. Всіх нас розчулюють літні пари, які йдуть вулицею статечно, під ручку і дивляться один на одного з ніжністю. Це справжнє диво, коли двоє кохають одне одного протягом усього життя.
Житловий комплекс «Яровиця» прагне підтримати ці красиві історії.
Тож тут дарують знижку на придбання квартири усім закоханим. І чим довше ваше кохання – тим більша знижка.
«Розкажи нам, яка твоя знижка і ми допоможемо зробити щасливим того, кого кохаєш. Яровиця – живи, де любиш!», – кажуть організатори акції.
Деталі – на сайті http://yarovytsya.com.ua/news/ або за телефоном 050 4020505.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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