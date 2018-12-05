Довше кохання – більша знижка: «Яровиця» пропонує акцію на житло для закоханих*





Кохання – це великий енергетичний клубок почуттів і відчуттів людей, які готові разом долати труднощі та поділяти радість. Всіх нас розчулюють літні пари, які йдуть вулицею статечно, під ручку і дивляться один на одного з ніжністю. Це справжнє диво, коли двоє кохають одне одного протягом усього життя.



Житловий комплекс «Яровиця» прагне підтримати ці красиві історії.

Тож тут дарують знижку на придбання квартири усім закоханим. І чим довше ваше кохання – тим більша знижка.



«Розкажи нам, яка твоя знижка і ми допоможемо зробити щасливим того, кого кохаєш. Яровиця – живи, де любиш!», – кажуть організатори акції.



Деталі – на сайті



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