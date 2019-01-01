Лучанам розкажуть, як поводитися із поліцією
Сьогодні, 18:00
У Луцьку розкажуть, що робити, коли зупиняють на дорозі і везуть у відділок.
У вівторок, 5 лютого о 17:00 у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний Узвіз 5) відбудеться зустріч із правозахисником, експертом Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Сергій Перникоза, - повідомили організатори.
Під час зустрічі учасники дізнаються:
- як поводитися із поліцією, коли перевіряють документи,
- що робити, коли зупиняють на дорозі і везуть у відділок.
Гості також зможуть поставити свої запитання правозахиснику.
Захід відбудеться в рамках циклу зустрічей #СпешлЕдішн.
Участь у події безкоштовна, потрібно лише зареєструватися – https://goo.gl/QZVNvW. Очікуйте листа підтвердження.
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У вівторок, 5 лютого о 17:00 у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний Узвіз 5) відбудеться зустріч із правозахисником, експертом Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Сергій Перникоза, - повідомили організатори.
Під час зустрічі учасники дізнаються:
- як поводитися із поліцією, коли перевіряють документи,
- що робити, коли зупиняють на дорозі і везуть у відділок.
Гості також зможуть поставити свої запитання правозахиснику.
Захід відбудеться в рамках циклу зустрічей #СпешлЕдішн.
Участь у події безкоштовна, потрібно лише зареєструватися – https://goo.gl/QZVNvW. Очікуйте листа підтвердження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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