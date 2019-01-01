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Лучанам розкажуть, як поводитися із поліцією

Лучанам розкажуть, як поводитися із поліцією
У Луцьку розкажуть, що робити, коли зупиняють на дорозі і везуть у відділок.

У вівторок, 5 лютого о 17:00 у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний Узвіз 5) відбудеться зустріч із правозахисником, експертом Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Сергій Перникоза, - повідомили організатори.

Під час зустрічі учасники дізнаються:

- як поводитися із поліцією, коли перевіряють документи,

- що робити, коли зупиняють на дорозі і везуть у відділок.

Гості також зможуть поставити свої запитання правозахиснику.

Захід відбудеться в рамках циклу зустрічей #СпешлЕдішн.

Участь у події безкоштовна, потрібно лише зареєструватися – https://goo.gl/QZVNvW. Очікуйте листа підтвердження.

Лучанам розкажуть, як поводитися із поліцією

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Теги: поліція, тренінг, Луцьк
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