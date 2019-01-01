Лучанам розкажуть, як поводитися із поліцією





У вівторок, 5 лютого о 17:00 у Молодіжному центрі Волині (вул. Градний Узвіз 5) відбудеться зустріч із правозахисником, експертом Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Сергій Перникоза, - повідомили організатори.



Під час зустрічі учасники дізнаються:



- як поводитися із поліцією, коли перевіряють документи,



- що робити, коли зупиняють на дорозі і везуть у відділок.



Гості також зможуть поставити свої запитання правозахиснику.



Захід відбудеться в рамках циклу зустрічей #СпешлЕдішн.



Участь у події безкоштовна, потрібно лише зареєструватися –





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