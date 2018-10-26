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Маленький волинянин складає кубик Рубика за 7 секунд. ВІДЕО

Маленький волинянин складає кубик Рубика за 7 секунд. ВІДЕО
Арсен Горковчук захоплюється спідкубінгом та уже має власні рекорди зі складання відомої головоломки.

Про це журналістам Суспільного Волині розповіла мама хлопця.

Зібрати кубик Рубика за 7 з половиною секунд – такий власний рекорд дев’ятирічного Арсена Горковчука із села Гаразджа Луцького району.

Вона каже: увесь вільний час школяр присвячує головоломкам і спідкубінгу – збиранню кубика Рубика на швидкість.

Детальніше - у сюжеті.

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Теги: діти, реконд, талант
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