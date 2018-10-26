Маленький волинянин складає кубик Рубика за 7 секунд. ВІДЕО

Арсен Горковчук захоплюється спідкубінгом та уже має власні рекорди зі складання відомої головоломки.



Про це журналістам



Зібрати кубик Рубика за 7 з половиною секунд – такий власний рекорд дев’ятирічного Арсена Горковчука із села Гаразджа Луцького району.



Вона каже: увесь вільний час школяр присвячує головоломкам і спідкубінгу – збиранню кубика Рубика на швидкість.



Детальніше - у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. захоплюється спідкубінгом та уже має власні рекорди зі складання відомої головоломки.Про це журналістам Суспільного Волині розповіла мама хлопця.Зібрати кубик Рубика за 7 з половиною секунд – такий власний рекорд дев’ятирічного Арсена Горковчука із села Гаразджа Луцького району.Вона каже: увесь вільний час школяр присвячує головоломкам і спідкубінгу – збиранню кубика Рубика на швидкість.Детальніше - у сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію