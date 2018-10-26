Маленький волинянин складає кубик Рубика за 7 секунд. ВІДЕО
Сьогодні, 12:53
Арсен Горковчук захоплюється спідкубінгом та уже має власні рекорди зі складання відомої головоломки.
Про це журналістам Суспільного Волині розповіла мама хлопця.
Зібрати кубик Рубика за 7 з половиною секунд – такий власний рекорд дев’ятирічного Арсена Горковчука із села Гаразджа Луцького району.
Вона каже: увесь вільний час школяр присвячує головоломкам і спідкубінгу – збиранню кубика Рубика на швидкість.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це журналістам Суспільного Волині розповіла мама хлопця.
Зібрати кубик Рубика за 7 з половиною секунд – такий власний рекорд дев’ятирічного Арсена Горковчука із села Гаразджа Луцького району.
Вона каже: увесь вільний час школяр присвячує головоломкам і спідкубінгу – збиранню кубика Рубика на швидкість.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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