У селі на Волині матір з дітьми отруїлися чадним газом
Сьогодні, 12:58
У селі Зимне Володимир-Волинського району ледь не отруїлися мати та двоє дітей.
Про це 31 січня інтернет-виданню БУГ повідомили мешканці села.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тиха смерть: на Волині внаслідок отруєння чадним газом померла жінка та її 1,5-річний син
Як розповіли виданню у сільській раді, мати та діти отримали легку форму отруєння чадним газом. Причини: ймовірні несправності в системі опалення. Сім’я живе в приватному будинку.
Як повідомляють рятувальники, зараз мати з дітьми знаходиться у лікарні.
Також на днях ледь не вчаділи мати з дітьми у Володимирі-Волинському.
Випадок трапився в ніч на 27 січня по вулиці Драгоманова. Матір і двоє дітей отримали легку форму отруєння чадним газом.
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Про це 31 січня інтернет-виданню БУГ повідомили мешканці села.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тиха смерть: на Волині внаслідок отруєння чадним газом померла жінка та її 1,5-річний син
Як розповіли виданню у сільській раді, мати та діти отримали легку форму отруєння чадним газом. Причини: ймовірні несправності в системі опалення. Сім’я живе в приватному будинку.
Як повідомляють рятувальники, зараз мати з дітьми знаходиться у лікарні.
Також на днях ледь не вчаділи мати з дітьми у Володимирі-Волинському.
Випадок трапився в ніч на 27 січня по вулиці Драгоманова. Матір і двоє дітей отримали легку форму отруєння чадним газом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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