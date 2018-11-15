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У селі на Волині матір з дітьми отруїлися чадним газом

У селі на Волині матір з дітьми отруїлися чадним газом
У селі Зимне Володимир-Волинського району ледь не отруїлися мати та двоє дітей.

Про це 31 січня інтернет-виданню БУГ повідомили мешканці села.

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Як розповіли виданню у сільській раді, мати та діти отримали легку форму отруєння чадним газом. Причини: ймовірні несправності в системі опалення. Сім’я живе в приватному будинку.

Як повідомляють рятувальники, зараз мати з дітьми знаходиться у лікарні.

Також на днях ледь не вчаділи мати з дітьми у Володимирі-Волинському.

Випадок трапився в ніч на 27 січня по вулиці Драгоманова. Матір і двоє дітей отримали легку форму отруєння чадним газом.

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Теги: чадний газ, Волинь, Зимне
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