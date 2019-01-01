На трасі Київ-Ковель перекинулася маршрутка, троє людей – у лікарні

На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» на виїзді із міста Сарни сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса.Про це йдеться у повідомленні прес-служби рівненської поліції.Поліцейські попередньо встановили, що 30 січня водій маршрутного автобуса «Mercedes-Benz» сполученням «Сарни-Рокитне» не врахував дорожню обстановку та стан покриття, не вибрав безпечної швидкості руху, допустив занос транспортного засобу з подальшим перекиданням у кювет. У салоні маршрутки перебувало 10 осіб, трьох із яких доставили до лікарні, ще трьом надали медичну допомогу на місці.Водій за зовнішніми ознаками був тверезий, однак у нього будуть відібрані зразки крові на предмет сп’яніння.Вирішується питання про внесення відомостей за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.