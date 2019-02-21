Чим розважатимуть дітей в «Промені» у лютому*

Другий місяць зими видався насиченим у Смугастому! Але помічники носорога переконують, що лютий буде ще драйвовішим та наповненим багатьма цікавими подіями!Тому очікуйте безліч цікавих подій:8 лютого о 17:00 майстер-клас «Сумочка ЛОЛ», це буде твоя найкраща сумочка зроблена вручну, яка підкреслюватиме твій бездоганний образ. Тривалість МК – 2,5 год. Ціна 185 грн.10 лютого о 12:00 – здивуй своїх близьких смачною коробкою валентинок, які ти виготовиш власноруч на кулінарному майстер-класі по запису. Тривалість 1,5 год.10 лютого о 18:00 для всіх охочих безкоштовний, творчий майстер-клас в арт-зоні з виготовлення листівок-валентинок присвячених 14-му лютого!14 лютого о 18:00 – безкоштовна вечірка в м’юзік холі «Не кажи мамі» на якій ти матимеш змогу круто розважитись, адже на тебе чекатиме дискотека з іграми, конкурсами та сюрпризами! Варто лише зареєструватися за номером 066 755 07 57 або на касі комплексу.15 лютого о 16:00 – «турнір BayBlade 3»! Подія, яка збирає велику кількість учасників та ще більшу кількість охочих, адже кожен блейдер отримує подарунки на веселі розваги та смачні призи, а переможці – набори беїв від Hasbro з нової колекції. Швидше біжи купувати квиток, адже кількість місць дуже обмежена! Ціна 100 гривень.15 лютого о 18:00 – якщо твій улюблений мультфільм «Клуб Міккі Мауса», тоді тобі обов’язково потрібно прийти на майстер-клас та зробити обруч із фетру Міккі. Ціна 160 грн.21-22 лютого о 17:00 – довгоочікувана подія для усіх принцес: «Вечірка-конкурс LOL» в м’юзік холі «Не кажи мамі». Переможниці отримають у подарунок фірмові лялечки ЛОЛ. Для того аби прийняти участь потрібно попередньо зареєструватись в ДРК «Смугастий носоріг» та придбати квиток до 21.02.2019. Ціна 200 гривень.Аби зареєструватися на будь яку з подій, зателефонуйте за номером +38 (066) 755 07 57.РЦ «Промінь» прос. Президента Грушевського, 2