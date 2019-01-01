У «Промені» знову покажуть концерт BTS*





Минулого разу, 26 січня, кінотеатр зібрав 469 шанувальників, які не лише прийшли переглянути масштабний та яскравий концерт улюбленого гурту, а й поспілкуватись, разом потанцювати та поділитись враженнями.



Фани гурту рахують себе великою сім’ю, люблять разом проводити час, здружуються та відвідують разом подібні заходи. Після минулого показу, всі відвідувачі були у великому захваті від того, що нарешті вони мали змогу разом зібратись у Луцьку на таку подію та познайомитись між собою.



Кінотеатр Multiplex розділяє вподобання лучан та вирішили ще раз влаштувати показ для тих, хто не зміг минулого разу потрапити на перегляд, і для тих, хто хоче знову зустрітись з однодумцями.

Цього разу показ відбудеться у малому залі, тому квитків не так багато.



Придбати їх можна за посиланням:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 лютого у кінотеатрі Multiplex, що у "Промені", знову покажуть концерт відомого корейського гурту BTS.Минулого разу, 26 січня, кінотеатр зібрав 469 шанувальників, які не лише прийшли переглянути масштабний та яскравий концерт улюбленого гурту, а й поспілкуватись, разом потанцювати та поділитись враженнями.Фани гурту рахують себе великою сім’ю, люблять разом проводити час, здружуються та відвідують разом подібні заходи. Після минулого показу, всі відвідувачі були у великому захваті від того, що нарешті вони мали змогу разом зібратись у Луцьку на таку подію та познайомитись між собою.Кінотеатр Multiplex розділяє вподобання лучан та вирішили ще раз влаштувати показ для тих, хто не зміг минулого разу потрапити на перегляд, і для тих, хто хоче знову зустрітись з однодумцями.Цього разу показ відбудеться у малому залі, тому квитків не так багато.Придбати їх можна за посиланням: http://bit.ly/2GaTzHb



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