вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» знову покажуть концерт BTS*

У «Промені» знову покажуть концерт BTS*
9 лютого у кінотеатрі Multiplex, що у "Промені", знову покажуть концерт відомого корейського гурту BTS.

Минулого разу, 26 січня, кінотеатр зібрав 469 шанувальників, які не лише прийшли переглянути масштабний та яскравий концерт улюбленого гурту, а й поспілкуватись, разом потанцювати та поділитись враженнями.

Фани гурту рахують себе великою сім’ю, люблять разом проводити час, здружуються та відвідують разом подібні заходи. Після минулого показу, всі відвідувачі були у великому захваті від того, що нарешті вони мали змогу разом зібратись у Луцьку на таку подію та познайомитись між собою.

Кінотеатр Multiplex розділяє вподобання лучан та вирішили ще раз влаштувати показ для тих, хто не зміг минулого разу потрапити на перегляд, і для тих, хто хоче знову зустрітись з однодумцями.
Цього разу показ відбудеться у малому залі, тому квитків не так багато.

Придбати їх можна за посиланням: http://bit.ly/2GaTzHb


У «Промені» знову покажуть концерт BTS*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, розваги, відпочинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитина з Волині має вроджену ваду серця, крихітка потребує негайної допомоги
Сьогодні, 18:45
Синоптик розповів, чи чекати українцям аномальних морозів у лютому
Сьогодні, 18:29
У «Промені» знову покажуть концерт BTS*
Сьогодні, 18:16
Лучанам розкажуть, як поводитися із поліцією
Сьогодні, 18:00
У Луцьку знайшли перевізників на п'ять маршрутів
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
Чим розважатимуть дітей в «Промені» у лютому* Чим розважатимуть дітей в «Промені» у лютому*
Сьогодні, 13:20
У «Промені» виступить Серій Бабкін* У «Промені» виступить Серій Бабкін*
30 січень, 18:20
Де вигідно та смачно пообідати у центрі Луцька* Де вигідно та смачно пообідати у центрі Луцька*
30 січень, 12:44
У «Промені» відбудеться пікантна вистава* У «Промені» відбудеться пікантна вистава*
29 січень, 18:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Останній день січня у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 19:31
 0
Мелітина, Міхаіл та Лія: у районі на Волині батьки креативно називають своїх малюків
Сьогодні, 19:13
 0
Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Сьогодні, 19:00
 0
Дитина з Волині має вроджену ваду серця, крихітка потребує негайної допомоги
Сьогодні, 18:45
 0
Синоптик розповів, чи чекати українцям аномальних морозів у лютому
Сьогодні, 18:29
 0
Медіа
відео
1/8