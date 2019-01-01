Синоптик розповів, чи чекати українцям аномальних морозів у лютому





Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту



“До 7-8 лютого триватиме відлига. З 7-8 числа очікується зниження температури на 3-5 градусів. Якихось аномальних опадів, чи великих морозів не очікується”, - зазначив Білик.



Синоптик додав, що денна температура в середньому по всій території України становитиме до – 5, а нічна – місцями до 10 градусів нижче нуля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По всій території України синоптики не прогнозують сильних морозів. З 7-8 лютого очікується зниження температури в середньому на 3-5 градусів.Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентрув коментарі журналісту УНН “До 7-8 лютого триватиме відлига. З 7-8 числа очікується зниження температури на 3-5 градусів. Якихось аномальних опадів, чи великих морозів не очікується”, - зазначив Білик.Синоптик додав, що денна температура в середньому по всій території України становитиме до – 5, а нічна – місцями до 10 градусів нижче нуля.

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