На Волині козуля потрапила у пастку браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 14:21
У Зеленівському лісництві працівники державної лісової охорони ДП «Ковельське ЛГ» витягли козулю із пастки, яку поставили браконьєри.
Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
30 січня, лісівники помітили сліди підводи у лісництві. Пройшовши слідами коліс, вони побачили козулю, яка заплуталася в петлі браконьєрів.
Тваринка мала незначні ушкодження.
Працівники державної лісової охорони дістали козулю з петлі та випустили на волю.
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Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
30 січня, лісівники помітили сліди підводи у лісництві. Пройшовши слідами коліс, вони побачили козулю, яка заплуталася в петлі браконьєрів.
Тваринка мала незначні ушкодження.
Працівники державної лісової охорони дістали козулю з петлі та випустили на волю.
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