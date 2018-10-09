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На Волині козуля потрапила у пастку браконьєрів. ФОТО

На Волині козуля потрапила у пастку браконьєрів. ФОТО
У Зеленівському лісництві працівники державної лісової охорони ДП «Ковельське ЛГ» витягли козулю із пастки, яку поставили браконьєри.

Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

30 січня, лісівники помітили сліди підводи у лісництві. Пройшовши слідами коліс, вони побачили козулю, яка заплуталася в петлі браконьєрів.

Тваринка мала незначні ушкодження.

Працівники державної лісової охорони дістали козулю з петлі та випустили на волю.
На Волині козуля потрапила у пастку браконьєрів. ФОТО
На Волині козуля потрапила у пастку браконьєрів. ФОТО
На Волині козуля потрапила у пастку браконьєрів. ФОТО

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Теги: козуля, тварина, Волинь
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