На Волині козуля потрапила у пастку браконьєрів. ФОТО





Про це повідомили у



30 січня, лісівники помітили сліди підводи у лісництві. Пройшовши слідами коліс, вони побачили козулю, яка заплуталася в петлі браконьєрів.



Тваринка мала незначні ушкодження.



Працівники державної лісової охорони дістали козулю з петлі та випустили на волю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Зеленівському лісництві працівники державної лісової охорони ДП «Ковельське ЛГ» витягли козулю із пастки, яку поставили браконьєри.Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.30 січня, лісівники помітили сліди підводи у лісництві. Пройшовши слідами коліс, вони побачили козулю, яка заплуталася в петлі браконьєрів.Тваринка мала незначні ушкодження.Працівники державної лісової охорони дістали козулю з петлі та випустили на волю.

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