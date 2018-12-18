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Міністерство юстиції офіційно зареєструвало ПЦУ

Міністерство юстиції офіційно зареєструвало ПЦУ
30 січня була зареєстрована Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України).

Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook, – передає УНІАН.

Читайте також В Україні набув чинності закон щодо зміни підлеглості релігійних громад «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України) зареєстрована 30.01.19 р.», - написав він.

Як повідомлялося раніше, 15 грудня Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

6 січня в соборі Святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про надання автокефалії ПЦУ її предстоятелю Епіфанію.


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Теги: ПЦУ, Томос, Волинь, церква
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