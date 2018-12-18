Міністерство юстиції офіційно зареєструвало ПЦУ
Сьогодні, 14:42
30 січня була зареєстрована Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України).
Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook, – передає УНІАН.
Читайте також В Україні набув чинності закон щодо зміни підлеглості релігійних громад «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України) зареєстрована 30.01.19 р.», - написав він.
Як повідомлялося раніше, 15 грудня Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.
6 січня в соборі Святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про надання автокефалії ПЦУ її предстоятелю Епіфанію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook, – передає УНІАН.
Читайте також В Україні набув чинності закон щодо зміни підлеглості релігійних громад «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України) зареєстрована 30.01.19 р.», - написав він.
Як повідомлялося раніше, 15 грудня Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.
6 січня в соборі Святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про надання автокефалії ПЦУ її предстоятелю Епіфанію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Сьогодні, 15:00
У Ковелі судитимуть «Варту порядку» та Олександра Тиводара
Сьогодні, 14:53
Міністерство юстиції офіційно зареєструвало ПЦУ
Сьогодні, 14:42
На Волині козуля потрапила у пастку браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 14:21
Пацієнт здолав 15 000 кілометрів, щоб зробити пластику на Волині
Сьогодні, 14:15
Медіа