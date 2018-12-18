Міністерство юстиції офіційно зареєструвало ПЦУ





Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook, – передає



Читайте також В Україні набув чинності закон щодо зміни підлеглості релігійних громад «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України) зареєстрована 30.01.19 р.», - написав він.



Як повідомлялося раніше, 15 грудня Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.



6 січня в соборі Святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про надання автокефалії ПЦУ її предстоятелю Епіфанію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 січня була зареєстрована Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України).Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook, – передає УНІАН Читайте також В Україні набув чинності закон щодо зміни підлеглості релігійних громад «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України) зареєстрована 30.01.19 р.», - написав він.Як повідомлялося раніше, 15 грудня Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.6 січня в соборі Святого Георгія у Стамбулі вселенський патріархвручив томос про надання автокефалії ПЦУ її предстоятелю

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