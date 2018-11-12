У луцьку річку зливають нафтопродукти, – соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 15:12
У річку Сапалаївку, яка протікає у Луцьку, зливають нафтопродукти.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Ganna Stulska.
Вона розповіла про те, що гуляла з собакою у парку 900-річчя.
«Йдемо вздовж Сапалаївки, потім робимо велике коло і вздовж Сапалаївки повертаємося назад... і тут мені вдаряє в ніс різкий запах нафтопродуктів... дивлюся, а річечка уся вкрита райдужними плямами», – пише жінка.
Вона зазначила, що поблизу моста, що на проспекті Відродження, у річку впадають стоки з двох труб з обох берегів.
«З тієї труби, що в напрямку до Рівненської витікає чи то солярка, чи машинне масло... а з протилежного в місці стоку утворилася густа піна, ніби туди насипали прального порошку», – розповідає Ганна.
«Прошу міську владу взяти на контроль ситуацію з систематичним отруєнням річки, оскільки, я вже писала про масовий мор риби, який відбувся більше 2-х років тому...» – йдеться у дописі.
Також лучанка просить природозахисників та екологів дослідити цю ситуацію, а також вжити заходів щодо попередження таких інцидентів у майбутньому.
Також проблемою у спільноті «Теревені про Луцьк» поділився Юрій Линник.
Він зазначив, що коли він з дітьми гуляв парком 900-річчя, то помітив, що Сапалаївка вкрита плямами.
«Щойно гуляв із дітьми у парку 900 річчя. Уся Сапалаївка вкрита барвистими плямами. Сильний запах нафтопродуктів. Що трапилось?
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Ganna Stulska.
Вона розповіла про те, що гуляла з собакою у парку 900-річчя.
«Йдемо вздовж Сапалаївки, потім робимо велике коло і вздовж Сапалаївки повертаємося назад... і тут мені вдаряє в ніс різкий запах нафтопродуктів... дивлюся, а річечка уся вкрита райдужними плямами», – пише жінка.
Вона зазначила, що поблизу моста, що на проспекті Відродження, у річку впадають стоки з двох труб з обох берегів.
«З тієї труби, що в напрямку до Рівненської витікає чи то солярка, чи машинне масло... а з протилежного в місці стоку утворилася густа піна, ніби туди насипали прального порошку», – розповідає Ганна.
«Прошу міську владу взяти на контроль ситуацію з систематичним отруєнням річки, оскільки, я вже писала про масовий мор риби, який відбувся більше 2-х років тому...» – йдеться у дописі.
Також лучанка просить природозахисників та екологів дослідити цю ситуацію, а також вжити заходів щодо попередження таких інцидентів у майбутньому.
Також проблемою у спільноті «Теревені про Луцьк» поділився Юрій Линник.
Він зазначив, що коли він з дітьми гуляв парком 900-річчя, то помітив, що Сапалаївка вкрита плямами.
«Щойно гуляв із дітьми у парку 900 річчя. Уся Сапалаївка вкрита барвистими плямами. Сильний запах нафтопродуктів. Що трапилось?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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