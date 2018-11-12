У луцьку річку зливають нафтопродукти, – соцмережі. ФОТО

У річку Сапалаївку, яка протікає у Луцьку, зливають нафтопродукти.Про це на своїй сторінці у Facebook написалаВона розповіла про те, що гуляла з собакою у парку 900-річчя.«Йдемо вздовж Сапалаївки, потім робимо велике коло і вздовж Сапалаївки повертаємося назад... і тут мені вдаряє в ніс різкий запах нафтопродуктів... дивлюся, а річечка уся вкрита райдужними плямами», – пише жінка.Вона зазначила, що поблизу моста, що на проспекті Відродження, у річку впадають стоки з двох труб з обох берегів.«З тієї труби, що в напрямку до Рівненської витікає чи то солярка, чи машинне масло... а з протилежного в місці стоку утворилася густа піна, ніби туди насипали прального порошку», – розповідає Ганна.«Прошу міську владу взяти на контроль ситуацію з систематичним отруєнням річки, оскільки, я вже писала про масовий мор риби, який відбувся більше 2-х років тому...» – йдеться у дописі.Також лучанка просить природозахисників та екологів дослідити цю ситуацію, а також вжити заходів щодо попередження таких інцидентів у майбутньому.Також проблемою у спільноті «Теревені про Луцьк» поділивсяВін зазначив, що коли він з дітьми гуляв парком 900-річчя, то помітив, що Сапалаївка вкрита плямами.«Щойно гуляв із дітьми у парку 900 річчя. Уся Сапалаївка вкрита барвистими плямами. Сильний запах нафтопродуктів. Що трапилось?