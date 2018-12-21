Дитина з Волині має вроджену ваду серця, крихітка потребує негайної допомоги





І коли красунька задумала свічки на іменному торті, усі рідні загадали єдине бажання – аби дівчинка була здоровою, - пише



Тож уже у десятимісячному віці крихітці зробили операцію в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Ахмадит», що у Києві. Та й на цьому страждання родини Савчуків не припинилися.



Адже за свій ще такий маленький вік, дівчинці дорога до столиці уже неабияк знайома – туди вона з мамою (котра, до речі, виховує доньку сама) та тітками їздить на обстеження через кожні три місяці.



Бо ж діагноз під час останнього обстеження, яке відбулося 27 листопада 2018 року, лікарі поставили невтішний: «Множинні м’язові дефекти міжшлуночкової перегородки. Фістула між правою підключичною артерією і верхньою порожнистою веною. Підвищена трабекулярність міокарду лівого шлуночка. Стан після звужування легеневої артерії і перев’язки відкритої артеріальної протоки (03.12.2015 р.)». Тоді ж повідомили, що необхідне проведення чергової операції.



"Запланована вона на 11 квітня цього року. Однак де взяти кошти на порятунок Діанки, Алла Яківна просто не уявляє. Адже кожна копійка в цієї жінки весь час іде на лікування донечки та на своє (вона теж має проблеми із здоров’ям). Підтримку родини – просто не оцінити. Але ж операція вартуватиме не один десяток тисяч гривень. Крім того, потрібна реабілітація, подальше лікування", - пише видання.



Тому родина Савчуків із Бихова звертається до усіх людей із величезним проханням: допомогти Діанці повноцінно жити. Аби ці перші чотири рочки її життя стали останніми, пов’язаними із хворобою, аби надалі вона мала міцне здоров’я, радувала усіх своїми успіхами.



Реквізити для безготівкового поповнення платіжних карток індивідуальних клієнтів у гривнях



Банк одержувача – Приватбанк, номер рахунку 29244825509100, МФО 305299, ЄДРПО 14360570. У призначенні платежу вказувати – поповнення на картку №4149499649361308. Отримувач – Савчук Алла Яківна, ІПН 3037406763.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленька Діанка Савчук із Бихова, що на Волині, потребує допомоги.І коли красунька задумала свічки на іменному торті, усі рідні загадали єдине бажання – аби дівчинка була здоровою, - пише Нове життя . Така їхня мрія закономірна. Адже коли Діана з’явилася на світ, її мамі Аллі лікарі повідомили страшну новину – донечка має вроджену ваду серця.Тож уже у десятимісячному віці крихітці зробили операцію в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Ахмадит», що у Києві. Та й на цьому страждання родини Савчуків не припинилися.Адже за свій ще такий маленький вік, дівчинці дорога до столиці уже неабияк знайома – туди вона з мамою (котра, до речі, виховує доньку сама) та тітками їздить на обстеження через кожні три місяці.Бо ж діагноз під час останнього обстеження, яке відбулося 27 листопада 2018 року, лікарі поставили невтішний: «Множинні м’язові дефекти міжшлуночкової перегородки. Фістула між правою підключичною артерією і верхньою порожнистою веною. Підвищена трабекулярність міокарду лівого шлуночка. Стан після звужування легеневої артерії і перев’язки відкритої артеріальної протоки (03.12.2015 р.)». Тоді ж повідомили, що необхідне проведення чергової операції."Запланована вона на 11 квітня цього року. Однак де взяти кошти на порятунок Діанки, Алла Яківна просто не уявляє. Адже кожна копійка в цієї жінки весь час іде на лікування донечки та на своє (вона теж має проблеми із здоров’ям). Підтримку родини – просто не оцінити. Але ж операція вартуватиме не один десяток тисяч гривень. Крім того, потрібна реабілітація, подальше лікування", - пише видання.Тому родина Савчуків із Бихова звертається до усіх людей із величезним проханням: допомогти Діанці повноцінно жити. Аби ці перші чотири рочки її життя стали останніми, пов’язаними із хворобою, аби надалі вона мала міцне здоров’я, радувала усіх своїми успіхами.Реквізити для безготівкового поповнення платіжних карток індивідуальних клієнтів у гривнях

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію