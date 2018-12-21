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Дитина з Волині має вроджену ваду серця, крихітка потребує негайної допомоги

Дитина з Волині має вроджену ваду серця, крихітка потребує негайної допомоги
Маленька Діанка Савчук із Бихова, що на Волині, потребує допомоги.

І коли красунька задумала свічки на іменному торті, усі рідні загадали єдине бажання – аби дівчинка була здоровою, - пише Нове життя. Така їхня мрія закономірна. Адже коли Діана з’явилася на світ, її мамі Аллі лікарі повідомили страшну новину – донечка має вроджену ваду серця.

Тож уже у десятимісячному віці крихітці зробили операцію в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Ахмадит», що у Києві. Та й на цьому страждання родини Савчуків не припинилися.

Адже за свій ще такий маленький вік, дівчинці дорога до столиці уже неабияк знайома – туди вона з мамою (котра, до речі, виховує доньку сама) та тітками їздить на обстеження через кожні три місяці.

Бо ж діагноз під час останнього обстеження, яке відбулося 27 листопада 2018 року, лікарі поставили невтішний: «Множинні м’язові дефекти міжшлуночкової перегородки. Фістула між правою підключичною артерією і верхньою порожнистою веною. Підвищена трабекулярність міокарду лівого шлуночка. Стан після звужування легеневої артерії і перев’язки відкритої артеріальної протоки (03.12.2015 р.)». Тоді ж повідомили, що необхідне проведення чергової операції.

"Запланована вона на 11 квітня цього року. Однак де взяти кошти на порятунок Діанки, Алла Яківна просто не уявляє. Адже кожна копійка в цієї жінки весь час іде на лікування донечки та на своє (вона теж має проблеми із здоров’ям). Підтримку родини – просто не оцінити. Але ж операція вартуватиме не один десяток тисяч гривень. Крім того, потрібна реабілітація, подальше лікування", - пише видання.

Тому родина Савчуків із Бихова звертається до усіх людей із величезним проханням: допомогти Діанці повноцінно жити. Аби ці перші чотири рочки її життя стали останніми, пов’язаними із хворобою, аби надалі вона мала міцне здоров’я, радувала усіх своїми успіхами.

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Банк одержувача – Приватбанк, номер рахунку 29244825509100, МФО 305299, ЄДРПО 14360570. У призначенні платежу вказувати – поповнення на картку №4149499649361308. Отримувач – Савчук Алла Яківна, ІПН 3037406763.

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Теги: допомога, гроші, фінанси, благодійність
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