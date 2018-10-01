П’ять доказів брехні: П’ятигорець в «пух і прах» розніс сюжет «Аверсу». ВІДЕО

Заступник голови Волинської облдержадміністраціїрозкритикував сюжет телеканалу «Аверс», у якому йдеться про його нібито кількагодинну зустріч з власником РЦ «Промінь», депутатом Луцькрадиу розпал робочого дня.Про те, чому сюжет «Аверсу» повністю побудований на брехні, П’ятигорець детально розповів у своєму відеоблозі, навівши 5 тез.«Є відео з камер, з яких видно, що я зайшов туди в 16:49. Не знаю, наскільки це пообіді. Фактично прийшов за 25 хвилин до кінця робочого дня. Плюс прийшов туди з робочим візитом. Укінці лютого буде економічний форум, тож треба було узгодити певні моменти з керівником закладу, щоб почати підготовчу роботу», - пояснює заступни голови ОДА.Тут П'ятигорець розповів: «Журналісти побачили мене, коли я прийшов на 4 поверх. Я пройшов повз них. Вони зупинилися, розвернулися, комусь подзвонили, цілу хвилину радилися, підходити до мене чи не підходити. Вирішили підходити, підійшли, і ми з ними мило поспілкувалися. Після цього я почав чекати на людина, яка мала мене завести до директора. Я стояв 5 хвилин, вони стояли в 5 метрах від мене і нічого не робили. На відео видно, як згодом до мене підходить хлопець і ми з ним йдемо. А за нами – «Аверс».«Вони самі кажуть, що автомобіль нібито належить Андрієві Покровському. Проте в автомобілі закритий номерний знак. Чому? Бо це не автомобіль Андрія Покровського, і журналісти про це чудово знають. Більше того, люди, які знають Андрія Покровського, добре знають, що він дуже багато зробив для людей з інвалідністю. І він ніколи б не припаркувався на місці для людей з інвалідністю».Насправді ж перший заступник голови Волинської ОДА Олександра Савченка –«Камери відеоспостереження зафіксували, що я вийшов до машини о 18:06. Я пробув у «Промені» 1 годину і 7 хвилин, а це зовсім не кілька годин», - висловився заступник очільника області.У підсумку ж Денис П’ятигорець каже, що навів тільки один приклад одного сюжету «Аверсу», який демонструє політику знищення і інформаційних атак на людей, які не згідні з позицією, яку займають власники цього телеканалу.«Від сьогодні, я вважаю, що ви - телеканал іменії, ви той самий зливний бачок, а не телеканал, я відмовляюся спілкуватися з вашими журналістами вживу. Хочете – давайте запити. Я не можу спілкуватися з телеканалом, який постійно бреше», - висловився заступник голови ОДА.