Порошенко та Зеленський вийдуть до другого туру виборів, – дослідження

Петро Порошенко та Володимир Зеленський вийдуть до другого туру президентських виборів – одразу три соціологічні компанії опублікували нові цифри.



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За даними станом на кінець січня рейтинг очолив Володимир Зеленський. За нього віддали би свої голоси 23 відсотки опитуваних.



Друге місце посідає Петро Порошенко – 16,4%. Юлія Тимошенко вперше за рік втратила лідерські позиції, і не отримала першості в жодному з макрорегіонів. За неї на сьогодні готові віддати голоси 15,7% респондентів. В першій п’ятірці - Юрій Бойко з понад дев’ятьма відсотками і Анатолій Гриценко. В нього понад вісім відсотків голосів.



Опитування провели відомі компанії – Соціс, КМІС та Центр Разумкова. В ньому взяли участь понад 11 тисяч людей з усіх областей України окрім окупованих територій.

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