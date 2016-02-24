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Порошенко та Зеленський вийдуть до другого туру виборів, – дослідження

Порошенко та Зеленський вийдуть до другого туру виборів, – дослідження
Петро Порошенко та Володимир Зеленський вийдуть до другого туру президентських виборів – одразу три соціологічні компанії опублікували нові цифри.

Про це йдеться на сайті SOCIS.

За даними станом на кінець січня рейтинг очолив Володимир Зеленський. За нього віддали би свої голоси 23 відсотки опитуваних.

Друге місце посідає Петро Порошенко – 16,4%. Юлія Тимошенко вперше за рік втратила лідерські позиції, і не отримала першості в жодному з макрорегіонів. За неї на сьогодні готові віддати голоси 15,7% респондентів. В першій п’ятірці - Юрій Бойко з понад дев’ятьма відсотками і Анатолій Гриценко. В нього понад вісім відсотків голосів.

Опитування провели відомі компанії – Соціс, КМІС та Центр Разумкова. В ньому взяли участь понад 11 тисяч людей з усіх областей України окрім окупованих територій.

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Теги: Порошенко, Зеленський, дослідження, вибори
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