Громада волинської церкви офіційно приєдналася до ПЦУ





Про це повідомили на сайті



29 січня з благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся зі священиком Сергієм Романюком, який 27 січня під час зборів у селі Топилище, Іваничівського благочиння підтримав рішення громади про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.



Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти громаду і їх священика прот. Сергія у клір Православної Церкви України.



Архієрей задовільнив їх прохання та призначив настоятелем Свято-Михайлівського храму с. Топилище Іваничівського благочиння прот. Сергія Романюка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тополище Іваничівського району завершили перехід громади храму до Православної церкви України.Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ КП 29 січня з благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа, секретар єпархіального управління прот.зустрівся зі священиком Сергієм Романюком, який 27 січня під час зборів у селі Топилище, Іваничівського благочиння підтримавПід час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти громаду і їх священика прот. Сергія у клір Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання та призначив настоятелем Свято-Михайлівського храму с. Топилище Іваничівського благочиння прот.

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