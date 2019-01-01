Громада волинської церкви офіційно приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 16:00
У селі Тополище Іваничівського району завершили перехід громади храму до Православної церкви України.
Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ КП.
29 січня з благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся зі священиком Сергієм Романюком, який 27 січня під час зборів у селі Топилище, Іваничівського благочиння підтримав рішення громади про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти громаду і їх священика прот. Сергія у клір Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання та призначив настоятелем Свято-Михайлівського храму с. Топилище Іваничівського благочиння прот. Сергія Романюка.
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Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ КП.
29 січня з благословення керуючого Володимир-Волинською єпархією Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся зі священиком Сергієм Романюком, який 27 січня під час зборів у селі Топилище, Іваничівського благочиння підтримав рішення громади про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти громаду і їх священика прот. Сергія у клір Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання та призначив настоятелем Свято-Михайлівського храму с. Топилище Іваничівського благочиння прот. Сергія Романюка.
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