Луцька маршрутка №3 може курсувати по-новому
Сьогодні, 16:50
У Луцьку хочуть змінити схему руху автобусного маршруту №3.
Про це йдеться у проекті рішення виконкому.
Так, якщо рішення ухвалять на черговому засіданні виконавчого комітету, замість вулиці Ковельської маршрутка №3 "Гаразджа (кладовище) – Госпіталь" їздитиме Набережною, Чернишевського, Шевченка.
Планують збільшити й основний склад автобусів за маршрутом №3 на дві одиниці. Відтак, усього буде 12 автобусів.
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Про це йдеться у проекті рішення виконкому.
Так, якщо рішення ухвалять на черговому засіданні виконавчого комітету, замість вулиці Ковельської маршрутка №3 "Гаразджа (кладовище) – Госпіталь" їздитиме Набережною, Чернишевського, Шевченка.
Планують збільшити й основний склад автобусів за маршрутом №3 на дві одиниці. Відтак, усього буде 12 автобусів.
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