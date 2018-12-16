Луцька маршрутка №3 може курсувати по-новому





Про це йдеться у проекті рішення виконкому.



Так, якщо рішення ухвалять на черговому засіданні виконавчого комітету, замість вулиці Ковельської маршрутка №3 "Гаразджа (кладовище) – Госпіталь" їздитиме Набережною, Чернишевського, Шевченка.



Планують збільшити й основний склад автобусів за маршрутом №3 на дві одиниці. Відтак, усього буде 12 автобусів.

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